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Моя Госпожа Моя Госпожа
Киноафиша Фильмы Моя Госпожа Отзывы о фильме «Моя Госпожа»
My Mistress Моя Госпожа 2014 / Австралия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Моя Госпожа»

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Наша рецензия

Одним из бесспорно лучших дебютов последних двух лет стала австралийская драма «Моя госпожа», снятая в 2013-м и лишь в ноябре 2014-го добравшаяся до австралийских и российских кинотеатров. Атмосфера, созданная в кадре режиссером Стивеном Лэнсом, – прямой отзвук, отголосок (как и в относительно недавнем «Охотнике» Дэниела Неттхайма) того первородного, магического, завораживающего, обволакивающего универсума, который предстал в ранних фильмах Питера Уира:…

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buzajka 6 декабря 2015, 10:10
Оценка
У нас в Омске его удалили с проката )) Даже не показав!✊ а до этого премьеру переносили 2 раза )) Бред!Не понимаю какой в этом смысл ✊
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Berlin197150 6 декабря 2015, 10:13
Ответ на сообщение peacefrog от 28/11/2014 - 00:56:01




Не читайте всяких peacefrog- ов. если уж по поводу сюжета можно поспорить, то актеры просто великолепны! и Эммануэль Беар и Харрисон Гилбертсон.



за сюжет 7/10

за актеров - 10/10
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
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