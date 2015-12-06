Наша рецензия

Одним из бесспорно лучших дебютов последних двух лет стала австралийская драма «Моя госпожа», снятая в 2013-м и лишь в ноябре 2014-го добравшаяся до австралийских и российских кинотеатров. Атмосфера, созданная в кадре режиссером Стивеном Лэнсом, – прямой отзвук, отголосок (как и в относительно недавнем «Охотнике» Дэниела Неттхайма) того первородного, магического, завораживающего, обволакивающего универсума, который предстал в ранних фильмах Питера Уира:…