Тяжелый металл, 1981

В глубинах космоса и в Нью-Йорке будущего – не зная границ времени и пространства — историю мира определяет светящаяся зеленая сфера Лох’нара, воплощение абсолютного зла. Для одних она драгоценный зеленый камень — в них сфера пробуждает жажду обладания. Другие поклоняются ей как богу. Лишь очень немногим удается избежать ее пагубного воздействия. И даже в смерти, и после смерти действует ее сила. От одной войны к другой, сквозь миры и пространства — влияние зеленой сферы абсолютно, Лох’нара непобедима.