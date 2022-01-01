Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тяжелый металл Тяжелый металл
Киноафиша Фильмы Тяжелый металл
Heavy Metal

Тяжелый металл, 1981

1981 / Канада / США
6.7 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В глубинах космоса и в Нью-Йорке будущего – не зная границ времени и пространства — историю мира определяет светящаяся зеленая сфера Лох’нара, воплощение абсолютного зла. Для одних она драгоценный зеленый камень — в них сфера пробуждает жажду обладания. Другие поклоняются ей как богу. Лишь очень немногим удается избежать ее пагубного воздействия. И даже в смерти, и после смерти действует ее сила. От одной войны к другой, сквозь миры и пространства — влияние зеленой сферы абсолютно, Лох’нара непобедима.

6.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 29 июля 1981
Премьера в мире 29 июля 1981
Возраст 18+
Режиссер
Джеральд Поттертон
В ролях
Дон Фрэнкс
Кэролайн Семпл
Ричард Романус
Сьюзэн Роман
Эл Уоксмен
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тяжелый металл 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши