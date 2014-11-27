Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Моя Госпожа»: Рецензия Киноафиши

«Моя Госпожа»: Рецензия Киноафиши

27 ноября 2014 00:00
«Моя Госпожа»: Рецензия Киноафиши

Одним из бесспорно лучших дебютов последних двух лет стала австралийская драма «Моя госпожа», снятая в 2013-м и лишь в ноябре 2014-го добравшаяся до австралийских и российских кинотеатров. Атмосфера, созданная в кадре режиссером Стивеном Лэнсом, – прямой отзвук, отголосок (как и в относительно недавнем «Охотнике» Дэниела Неттхайма) того первородного, магического, завораживающего, обволакивающего универсума, который предстал в ранних фильмах Питера Уира: «Пикнике у Висячей скалы» и «Последней волне» и затем неожиданно возродился в его же «Бесстрашном». Только универсум этот сработан на принципиально ином материале. Сам Лэнс называет свой полнометражный дебют «импрессионистическим взглядом на мои юношеские годы», поскольку сюжет частично основан на режиссерских воспоминаниях.

16-летний юноша из благовоспитанной интеллектуальной семьи обнаруживает отца повесившимся в гараже, а на похоронах узнаёт об измене матери. Живущая неподалеку француженка (лучшая роль Эмманюэль Беар), втрое старше его, – бывшая наркоманка и проститутка, работающая на дому садомазо-госпожой, – пытается вернуть себе маленького сына, отнятого органами социальной опеки. У двух этих потерянных, вытолкнутых из обыденного распорядка жизни и, по сути, абсолютно беззащитных людей оказывается слишком много общего, несмотря на то что они существуют в совершенно разных социальных мирах. И Стивен Лэнс, талантливо балансируя между Сциллой садомазо-триллера и Харибдой так называемой социальной драмы, выстраивает мощную, нестандартную историю любви. Выстраивает из психологического хаоса, из смятения двух людей, не знающих, что им делать с собой и друг с другом, из леопардовых принтов и черного латекса, из пластмассовой акульей пасти на детской площадке и засохших листьев, плавающих в полузаброшенном бассейне. Из боли, помогающей забыть боль, и игры, выстилающей путь к прощению.

Сергей Терновский

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина