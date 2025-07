Страна СССР

Продолжительность 1 час 21 минута

Год выпуска 1964

Премьера в мире 11 мая 1965

Производство Мосфильм

Другие названия

Zhili-byli starik so starukhoy, There Lived an Old Man and an Old Woman, Жили-были старик со старухой, A fost odată un moș și o babă, Był sobie dziad i baba, Der var engang en gammel mand og en gammel kone, Det var en gång en gubbe och en gumma, Dyo stagones eftyhias, Es lebte einmal ein alter Mann und seine Frau, Es lebte einmal ein Alter mit seiner Alten, Il était une fois un vieux et une vieille, Itan enas geros kai mia gria, Oli kerran ukko ja akka, Once Upon a Time There Was an Old Man and an Old Woman, The Couple, There Was an Old Couple, Volt egyszer egy öregember