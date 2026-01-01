Оповещения от Киноафиши
Марта Виллалонга Marthe Villalonga
Марта Виллалонга

Марта Виллалонга

Marthe Villalonga

Дата рождения
20 марта 1932
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бурдж-эль-Киффан, Алжир
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

И слоны бывают неверны 7.0
И слоны бывают неверны (1976)
Любимое время года 6.9
Любимое время года (1993)
Трое мужчин и младенец в люльке 6.6
Трое мужчин и младенец в люльке (1985)

Фильмография Марта Виллалонга

Жанр
Год
Отпуск не по-детски 5.3
Отпуск не по-детски Maison de retraite 2
комедия 2023, Франция
Великолепная 4.8
Великолепная Brillantissime
комедия, мелодрама 2018, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Приключения французов в Нью-Йорке 4.6
Приключения французов в Нью-Йорке Nous York
комедия 2014, Франция
Смотреть трейлер
Любовь от всех болезней 6.5
Любовь от всех болезней Supercondriaque
комедия 2014, Франция
Смотреть трейлер
Волны 6.1
Волны Las olas
драма 2011, Испания
Как ты прекрасен! 5.3
Как ты прекрасен! Comme t'y es belle!
комедия, мелодрама 2006, Люксембург / Франция / Бельгия
Великолепная четверка 4.7
Великолепная четверка Dalton, Les
вестерн, комедия 2004, Франция / Германия / Испания
Любимое время года 6.9
Любимое время года Ma saison préférée
драма 1993, Франция
Трое мужчин и младенец в люльке 6.6
Трое мужчин и младенец в люльке 3 hommes et un couffin
комедия 1985, Франция
И слоны бывают неверны 7
И слоны бывают неверны Un éléphant ça trompe énormément
комедия 1976, Франция
