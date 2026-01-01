Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марта Виллалонга
Marthe Villalonga
Киноафиша
Персоны
Марта Виллалонга
Марта Виллалонга
Marthe Villalonga
Дата рождения
20 марта 1932
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бурдж-эль-Киффан, Алжир
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
И слоны бывают неверны
(1976)
6.9
Любимое время года
(1993)
6.6
Трое мужчин и младенец в люльке
(1985)
Фильмография Марта Виллалонга
Жанр
Все
Вестерн
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2018
2014
2011
2006
2004
1993
1985
1976
Все
10
Фильмы
10
Актриса
10
5.3
Отпуск не по-детски
Maison de retraite 2
комедия
2023, Франция
4.8
Великолепная
Brillantissime
комедия, мелодрама
2018, Бельгия / Франция
Рецензия
4.6
Приключения французов в Нью-Йорке
Nous York
комедия
2014, Франция
6.5
Любовь от всех болезней
Supercondriaque
комедия
2014, Франция
6.1
Волны
Las olas
драма
2011, Испания
5.3
Как ты прекрасен!
Comme t'y es belle!
комедия, мелодрама
2006, Люксембург / Франция / Бельгия
4.7
Великолепная четверка
Dalton, Les
вестерн, комедия
2004, Франция / Германия / Испания
6.9
Любимое время года
Ma saison préférée
драма
1993, Франция
6.6
Трое мужчин и младенец в люльке
3 hommes et un couffin
комедия
1985, Франция
7
И слоны бывают неверны
Un éléphant ça trompe énormément
комедия
1976, Франция
