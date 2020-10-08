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Кад Мерад
Кад Мерад
Kad Merad
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Кад Мерад
Kad Merad
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Дата рождения
27 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Кад Мерад
Родился 27 марта 1964 года. Алжир.
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Фильмография Кад Мерад
Триумф
драма, комедия
2020, Франция
6.0
Красавчик со стажем
комедия
2019, Франция
6.0
Великолепная
комедия, мелодрама
2018, Бельгия / Франция
5.0
SuperЗять
комедия
2018, Франция
5.0
Мелодия
военный
2017, Франция
6.0
Короли на день
драма
2017, Франция
5.0
Любовь от всех болезней
комедия
2014, Франция
7.0
Каникулы маленького Николя
комедия
2014, Франция
6.0
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Пятый день ММКФ: Заключенные играют пьесу Беккета, Гагарин не взлетел во Франции
Новый выпуск дневника посвящен фильмам «Триумф» с Кадом Мерадом и «Гагарин», где подросток по имени Юрий пытается спасти свой родной дом от сноса.
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8 октября 2020 11:55
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