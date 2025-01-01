Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хорошее убийство Цитаты из фильма Хорошее убийство

Цитаты из фильма Хорошее убийство

Vera Suarez Это военное преступление, сэр?
Jack Johns Заткнись, Суарес!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Johns Не спрашивай меня, справедлива ли эта война. Это не нам решать. Для нас это просто война.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Молли Иган Ты где-то далеко ушла мыслями.
Том Иган 7000. Хочешь узнать о моей работе?
Молли Иган Да.
Том Иган Вчера я летал над домом в Южном Вазиристане. Было темно, когда я начал обходить этот дом, но меня не видели. Даже если бы был день. Это был дом командира Талибана. Его не было дома. Внутри спали жена и семья. Когда он вернулся на рассвете, семья всё ещё была внутри, но я не был уверен, когда снова будет такой шанс, поэтому взорвал дом. И смотрел, как соседи вытаскивали тела. Ещё одна моя задача — оценка ущерба... другими словами, подсчёт погибших. Это не так просто, как кажется, потому что часто тела разбиты на мелкие куски. Но в этот раз я точно знал, что их было семь. Всю утро я наблюдал, как местные убирают завалы, готовятся к похоронам. Они любят хоронить своих в течение 24 часов, что для меня совпадение, потому что именно столько я могу оставаться в воздухе. Я видел, как они несли тела на холм к могиле. У меня была информация, что брат командира Талибана придёт на похороны. Так что я дождался, пока все соберутся и начнут молиться... а потом взорвал и их. Вот моя работа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Johns Дроны никуда не денутся. Наоборот, они повсюду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Egan Ещё одна из моих задач — оценка ущерба. То есть, по-простому, подсчёт погибших. А это не так просто, как кажется. Потому что часто тела разбросаны на мелкие куски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Langley [по телефону] Объект слева... что она делает?
Vera Suarez Полагаю, она срывает ветку с дерева... Сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Molly Egan Ты думаешь, у меня роман на стороне? Нет, я об этом думала. Не думаю, что ты мог бы изменять. Чтобы изменять, нужно быть в отношениях... а я уже не уверена, есть ли они у нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Egan Я чувствую себя трусом. Каждый божий день. Стреляю издалека, сидя в кондиционированной будке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Johns Последний раз, когда я проверял, у нас не было войны с Йеменом.
Langley [по телефону] Хотя мы и уважаем суверенитет государств, полковник, мы имеем дело с противником, который не признаёт никаких правил. По сути, эта война с террором стала безграничной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Johns Ребята из Вирджинии работают по другим правилам. Они перешли от того, что называют «удар по личности», когда мы точно знаем, что цель — чертовски плохой тип, к тому, что они называют «ударом по сигнатуре». А это, черт возьми, значит, что удар наносят не по подозрению в вине, а по схеме поведения. Так что тебя могут попросить стрелять в любого тупого прид#рка в Вазиристане с АК-47, хотя все мы знаем, что у каждого и у каждой матери в Вазиристане есть АК-47.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Johns Сколько трупов?
Airman Roy Carlos Я насчитал шесть, сэр. И удачи вам разобраться, какие части в какой гроб положить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Johns Беги и жарься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Langley [по телефону] В целях безопасности все миссии, которые вы выполняете от нашего имени, фактически не происходили. Вы можете называть нас просто «Лэнгли».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Egan Самое опасное, что я делаю, — это ехать домой по трассе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Jack Johns Иган...
[Иган уходит]
Jack Johns Томми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Tom Egan Смотрим на объект Кахили. 19:30. Начинается четвёртый час наблюдения. Цель не обнаружена... Приближаются мирные... Два мирных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Egan 3... 2... 1... Винтовка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше