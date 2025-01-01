Том ИганВчера я летал над домом в Южном Вазиристане. Было темно, когда я начал обходить этот дом, но меня не видели. Даже если бы был день. Это был дом командира Талибана. Его не было дома. Внутри спали жена и семья. Когда он вернулся на рассвете, семья всё ещё была внутри, но я не был уверен, когда снова будет такой шанс, поэтому взорвал дом. И смотрел, как соседи вытаскивали тела. Ещё одна моя задача — оценка ущерба... другими словами, подсчёт погибших. Это не так просто, как кажется, потому что часто тела разбиты на мелкие куски. Но в этот раз я точно знал, что их было семь. Всю утро я наблюдал, как местные убирают завалы, готовятся к похоронам. Они любят хоронить своих в течение 24 часов, что для меня совпадение, потому что именно столько я могу оставаться в воздухе. Я видел, как они несли тела на холм к могиле. У меня была информация, что брат командира Талибана придёт на похороны. Так что я дождался, пока все соберутся и начнут молиться... а потом взорвал и их. Вот моя работа.
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Jack JohnsДроны никуда не денутся. Наоборот, они повсюду.
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Tom EganЕщё одна из моих задач — оценка ущерба. То есть, по-простому, подсчёт погибших. А это не так просто, как кажется. Потому что часто тела разбросаны на мелкие куски.
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Langley[по телефону]Объект слева... что она делает?
Molly EganТы думаешь, у меня роман на стороне? Нет, я об этом думала. Не думаю, что ты мог бы изменять. Чтобы изменять, нужно быть в отношениях... а я уже не уверена, есть ли они у нас.
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Tom EganЯ чувствую себя трусом. Каждый божий день. Стреляю издалека, сидя в кондиционированной будке.
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Jack JohnsПоследний раз, когда я проверял, у нас не было войны с Йеменом.
Langley[по телефону]Хотя мы и уважаем суверенитет государств, полковник, мы имеем дело с противником, который не признаёт никаких правил. По сути, эта война с террором стала безграничной.
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Jack JohnsРебята из Вирджинии работают по другим правилам. Они перешли от того, что называют «удар по личности», когда мы точно знаем, что цель — чертовски плохой тип, к тому, что они называют «ударом по сигнатуре». А это, черт возьми, значит, что удар наносят не по подозрению в вине, а по схеме поведения. Так что тебя могут попросить стрелять в любого тупого прид#рка в Вазиристане с АК-47, хотя все мы знаем, что у каждого и у каждой матери в Вазиристане есть АК-47.