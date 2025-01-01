Вчера я летал над домом в Южном Вазиристане. Было темно, когда я начал обходить этот дом, но меня не видели. Даже если бы был день. Это был дом командира Талибана. Его не было дома. Внутри спали жена и семья. Когда он вернулся на рассвете, семья всё ещё была внутри, но я не был уверен, когда снова будет такой шанс, поэтому взорвал дом. И смотрел, как соседи вытаскивали тела. Ещё одна моя задача — оценка ущерба... другими словами, подсчёт погибших. Это не так просто, как кажется, потому что часто тела разбиты на мелкие куски. Но в этот раз я точно знал, что их было семь. Всю утро я наблюдал, как местные убирают завалы, готовятся к похоронам. Они любят хоронить своих в течение 24 часов, что для меня совпадение, потому что именно столько я могу оставаться в воздухе. Я видел, как они несли тела на холм к могиле. У меня была информация, что брат командира Талибана придёт на похороны. Так что я дождался, пока все соберутся и начнут молиться... а потом взорвал и их. Вот моя работа.