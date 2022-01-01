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Женщина в золотом Женщина в золотом
Киноафиша Фильмы Женщина в золотом Женщина в золотом, 2015: актеры и роли
Woman in Gold Женщина в золотом 2015 / США / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Женщина в золотом, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Кертис Саймон Кертис Simon Curtis
В ролях
Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Татьяна Маслани Татьяна Маслани Tatiana Maslany Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Кристал Кларк Crystal Clarke Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Макс Айронс Макс Айронс Max Irons
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