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Женщина в золотом
Женщина в золотом, 2015: актеры и роли
Woman in Gold
Женщина в золотом
2015 / США / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Женщина в золотом, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Кертис
Simon Curtis
В ролях
Хелен Миррен
Helen Mirren
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Кэти Холмс
Katie Holmes
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Кристал Кларк
Crystal Clarke
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Макс Айронс
Max Irons
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