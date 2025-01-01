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Киноафиша Фильмы Женщина в золотом Цитаты из фильма Женщина в золотом

Цитаты из фильма Женщина в золотом

Randol Schoenberg Трудно поверить, что Гитлер когда-то пытался поступить сюда на художественный факультет.
Maria Altmann Жаль, что его не приняли.
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Maria Altmann Они никогда не признают того, что сделали, потому что признав одно, им придётся признать всё.
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Maria Altmann Моя сестра Луиза — я действительно её любила, но правда в том, что мы всегда соперничали. Если жизнь — это гонка, ты пришла к финишу раньше меня. Но если жизнь — это боксерский поединок, я останусь последней на ринге.
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Adele Bloch Bauer Я вижу тебя, Мария. Подойди ближе. Почему бы тебе не помочь тёте? Надень моё любимое ожерелье. Твои маленькие пальчики — идеальны для этого дела. Однажды тебе придётся перестать быть такой робкой. Жизнь потребует этого от тебя. Твой единственный враг — страх.
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Maria Altmann Я должна делать всё, что в моих силах, чтобы сохранить эти воспоминания, потому что люди забывают — особенно молодые.
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Hubertus Czernin Вам было мало ограбить вашу семью и уничтожить её. Нет, вашу семью нужно было истребить.
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Gustav Bloch-Bauer А теперь... когда вы уходите... я прошу вас об одном... мой любимый.
Young Maria Altmann Что случилось, папа?
Gustav Bloch-Bauer Помни нас.
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Maria Altmann Я решила разрешить картинам оставаться на выставке... если вы признаете, что они были получены незаконно.
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Maria Altmann Они надеются затянуть это до моей смерти? Что ж, я сделаю им одолжение — задержусь здесь.
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Randol Schoenberg Я бы и сам мог найти этот файл.
Maria Altmann Я же не собиралась пропускать всё веселье. Это как фильм про Джеймса Бонда, а ты — Шон Коннери!
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Maria Altmann Когда люди видят этот знаменитый портрет, они видят шедевр одного из лучших австрийских художников. Но я вижу на картине свою тётю. Женщину, которая рассказывала мне о жизни, пока я расчёсывала ей волосы в её спальне.
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Hubertus Czernin Она — Мона Лиза Австрии. Ты правда думаешь, что они просто так её отпустят?
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Maria Altmann Мы сделали всё, что могли, и это главное. Прошлое — это прошлое, теперь нужно отпустить его.
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Maria Altmann [Хубертусу, когда Рэнди собирается выступить перед австрийским арбитражным комитетом] В первый раз я пришла за собой. Теперь я пришла за ним.
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Court House Employee Я хочу как-нибудь съездить в Австрию с дочерью — она обожает кенгуру!
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Maria Altmann Неделю назад ты даже не проявляла интерес, а теперь вцепилась в меня, как сыпь. Что случилось?
Randol Schoenberg Ну, вопреки здравому смыслу, мне кажется, ты мне нравишься.
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Dreimann Госпожа Альтманн, можно с вами поговорить?
Maria Altmann Да, конечно.
Dreimann Я побеждён... но я прошу вас, умоляю, молю... не отдавать эти картины из их родной земли. Давайте найдём компромисс. Я уверен, что мы можем сделать щедрое предложение.
Maria Altmann Мне тоже жаль, что они не останутся в стране Адели. Но всё это время я пыталась вести переговоры, пыталась сохранить диалог, а вы всё время мешали мне и закрывали передо мной двери. Так что теперь... я устала... и моя тётя пересечёт Атлантику, чтобы обосноваться в Америке, как когда-то пришлось сделать и мне.
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Randol Schoenberg Ты мог бы купить новый домик... купить всё, что захочешь!
Maria Altmann Я бы хотела новую посудомойку.
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Maria Altmann Если уж возвращаться, то с шиком.
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Maria Altmann В отличие от жены Лота, я никогда не оглядывалась назад.
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Maria Altmann Реституция — возвращение чего-то в первоначальное состояние... Как минимум, мы должны быть воссоединены с тем, что по праву принадлежит нам.
Woman in Crowd Я бы хотела вернуться в своё прежнее состояние!
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Randol Schoenberg Рекомендуется открыть банку, аккуратно выловить маленького червячка пинцетом и как можно скорее закрыть банку.
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Adele Bloch Bauer Тебе нравится?
Young Maria Altmann Почему всё золотое?
Adele Bloch Bauer Не обращай внимания на золото. Это Климт. Посмотри на моё лицо. Похожее ли оно на меня?
Young Maria Altmann Да, но мне кажется, ты не выглядишь счастливой.
Adele Bloch Bauer Интересно, каково будет быть женщиной, когда ты станешь старше. Будешь ли ты развлекать себя пустяками.
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[последний титр]
Титр По оценкам, более 100 000 произведений искусства, вывезенных нацистами, не были возвращены законным владельцам.
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Randol Schoenberg [входя] Все еще работаешь?
Maria Altmann Закрою магазин только когда сдохну.
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Maria Altmann Милая, даже если дальше не пойдем, мы добрались до Верховного суда.
[шёпотом]
Maria Altmann А это для австрийской девушки вроде меня — немалый путь.
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Maria Altmann Я не знаю, хватит ли у меня сил справиться с этими людьми, а я здесь всего один день.
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Maria Altmann Моя сестра наконец-то переезжает ко мне. Проблема в том, что она решает сделать это только после смерти.
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Maria Altmann Я ждала тебя в шесть, а уже десять минут одиннадцатого!
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Gustav Klimt [Первые реплики] Подвинься немного влево, пожалуйста. Адель, ты беспокойна.
Adele Bloch Bauer Я слишком много переживаю, ты же знаешь это.
Gustav Klimt О чём?
Adele Bloch Bauer О будущем.
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Мария Альтман [В юридической конторе Бергена Брауна Шермана] Все здесь выглядят так, словно у них нервный срыв.
Рэндол Шенберг Именно так. Именно так.
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Maria Altmann Помедленнее. Ты сможешь всё мне объяснить за обедом.
Randol Schoenberg Нет, миссис Альтманн. У меня не получится на обед.
Maria Altmann Я знаю очень хорошее место. Там отличный рисовый пудинг.
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Pam Schoenberg Твоя мама сегодня утром снова звонила. Она хочет, чтобы ты обязательно посетил мемориал Холокоста, когда будешь там.
Randol Schoenberg Она уже семь раз об этом говорила.
Pam Schoenberg Она сказала, что нужно сделать это в честь твоих прабабушки и прадедушки.
Maria Altmann Зигмунд и Камилла. У неё были самые красивые глаза, знаешь, огромные — словно у совы.
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Hubertus Czernin Миссис Альтманн, ваша тётя за углом. Готовы к встрече? Правильно это или нет, но она стала неотъемлемой частью австрийской идентичности. Национальный символ. Аделе стала частью психики страны.
Maria Altmann Тётя Аделе.
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Maria Altmann Рэнди, разве ты не можешь ехать чуть быстрее? Посмотри, шоколад на твоём пончике тает.
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Randol Schoenberg Почти время для прессы, как я выгляжу?
Maria Altmann Сексуально и победно.
Randol Schoenberg Да ну?
Maria Altmann Как я выгляжу?
Randol Schoenberg Ты выглядишь сексуально — и победно.
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Ronald Lauder Человек, о котором я думаю, в вопросах возвращения искусства — это как Эйнштейн в теории относительности. Он хорошо изучил ваше дело. Скажем так, он в своей тарелке. Могу я попросить его вам позвонить?
Maria Altmann Можете попросить его идти на х#й. Я остаюсь при своем школьном учителе, мистер Лаудер.
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Maria Altmann Мы пришли сюда не за тортом.
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Maria Altmann С первого момента, как я тебя увидела, я знала — ты тот самый человек для этого дела. Вот почему я закрыла глаза на все ужасные моменты.
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Maria Altmann И что ты знаешь о реституции произведений искусства?
Randol Schoenberg Ни черта.
Maria Altmann Никогда не поздно научиться. Заходи, угощу штруделем. Я специально для тебя его приготовила.
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