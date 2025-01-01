Maria AltmannОни никогда не признают того, что сделали, потому что признав одно, им придётся признать всё.
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Maria AltmannМоя сестра Луиза — я действительно её любила, но правда в том, что мы всегда соперничали. Если жизнь — это гонка, ты пришла к финишу раньше меня. Но если жизнь — это боксерский поединок, я останусь последней на ринге.
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Adele Bloch BauerЯ вижу тебя, Мария. Подойди ближе. Почему бы тебе не помочь тёте? Надень моё любимое ожерелье. Твои маленькие пальчики — идеальны для этого дела. Однажды тебе придётся перестать быть такой робкой. Жизнь потребует этого от тебя. Твой единственный враг — страх.
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Maria AltmannЯ должна делать всё, что в моих силах, чтобы сохранить эти воспоминания, потому что люди забывают — особенно молодые.
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Hubertus CzerninВам было мало ограбить вашу семью и уничтожить её. Нет, вашу семью нужно было истребить.
Maria AltmannЯ же не собиралась пропускать всё веселье. Это как фильм про Джеймса Бонда, а ты — Шон Коннери!
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Maria AltmannКогда люди видят этот знаменитый портрет, они видят шедевр одного из лучших австрийских художников. Но я вижу на картине свою тётю. Женщину, которая рассказывала мне о жизни, пока я расчёсывала ей волосы в её спальне.
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Hubertus CzerninОна — Мона Лиза Австрии. Ты правда думаешь, что они просто так её отпустят?
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Maria AltmannМы сделали всё, что могли, и это главное. Прошлое — это прошлое, теперь нужно отпустить его.
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Maria Altmann[Хубертусу, когда Рэнди собирается выступить перед австрийским арбитражным комитетом]В первый раз я пришла за собой. Теперь я пришла за ним.
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Court House EmployeeЯ хочу как-нибудь съездить в Австрию с дочерью — она обожает кенгуру!
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Maria AltmannНеделю назад ты даже не проявляла интерес, а теперь вцепилась в меня, как сыпь. Что случилось?
DreimannЯ побеждён... но я прошу вас, умоляю, молю... не отдавать эти картины из их родной земли. Давайте найдём компромисс. Я уверен, что мы можем сделать щедрое предложение.
Maria AltmannМне тоже жаль, что они не останутся в стране Адели. Но всё это время я пыталась вести переговоры, пыталась сохранить диалог, а вы всё время мешали мне и закрывали передо мной двери. Так что теперь... я устала... и моя тётя пересечёт Атлантику, чтобы обосноваться в Америке, как когда-то пришлось сделать и мне.
Pam SchoenbergОна сказала, что нужно сделать это в честь твоих прабабушки и прадедушки.
Maria AltmannЗигмунд и Камилла. У неё были самые красивые глаза, знаешь, огромные — словно у совы.
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Hubertus CzerninМиссис Альтманн, ваша тётя за углом. Готовы к встрече? Правильно это или нет, но она стала неотъемлемой частью австрийской идентичности. Национальный символ. Аделе стала частью психики страны.
Ronald LauderЧеловек, о котором я думаю, в вопросах возвращения искусства — это как Эйнштейн в теории относительности. Он хорошо изучил ваше дело. Скажем так, он в своей тарелке. Могу я попросить его вам позвонить?
Maria AltmannМожете попросить его идти на х#й. Я остаюсь при своем школьном учителе, мистер Лаудер.