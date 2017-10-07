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Постер фильма NO-ONE
5.5
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5.5

NO-ONE

, 2017
NO-ONE
Россия, Украина, Израиль / триллер, драма / 18+
Постер фильма NO-ONE
5.5

О фильме

Племянник генерала КГБ и будущий дипломат снимает рискованный любительский фильм с участием дядюшкиной жены. Пока он лелеет свои творческие амбиции в сени обкомовских дач, в Москве происходит смена власти. Переплетая сюжеты Островского, Мольера и Александра Дюма Лев и Владимир Прудкины вооружаются одновременно иронией московского концептуализма и пафосом литературы русского зарубежья с ее мистическим пониманием момента русской истории и Крыма как ее проблемной точки.

В ролях

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Zina, daughter of the Soviet Party boss
Вячеслав Жолобов
Oleg, KGB General
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Tamara
Алексей Агранович
Алексей Агранович
General's Assistant
Дмитрий Сова
Sasha, the beach boy
Георгий Марченко
Vlad, General's nephew
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Ivan, old KGB officer
Лев Прудкин
KGB officer in the Crimea
Эди Кветнер
Эди Кветнер
Jora, Vlad's friend
София Каштанова
София Каштанова
Miranda
Режиссер Лев Прудкин, Vladimir Prudkin
Сценарист Vladimir Prudkin
Композитор Yevsei Yevseyev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Украина / Израиль
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 октября 2017
Производство Mirage Adventures, Sasha Klein Production, КиноТур
Другие названия
NO-ONE

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

В рамках ММКФ состоялась премьера фильма «NO-ONE»
28 апреля 2018 14:53 В рамках ММКФ состоялась премьера фильма «NO-ONE» На ММКФ прошла премьера фильма «NO-ONE» Льва и Владимира Прудкиных. Главные роли в картине исполнили Елизавета Боярская и Наталья Вдовина. Гостями премьеры стали Филипп Грёнинг (реж.

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