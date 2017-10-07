Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Племянник генерала КГБ и будущий дипломат снимает рискованный любительский фильм с участием дядюшкиной жены. Пока он лелеет свои творческие амбиции в сени обкомовских дач, в Москве происходит смена власти. Переплетая сюжеты Островского, Мольера и Александра Дюма Лев и Владимир Прудкины вооружаются одновременно иронией московского концептуализма и пафосом литературы русского зарубежья с ее мистическим пониманием момента русской истории и Крыма как ее проблемной точки.