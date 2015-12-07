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Лучшее во мне Лучшее во мне
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The Best of Me Лучшее во мне 2014 / США
8.1 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Лучшее во мне»

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3lik 7 декабря 2015, 12:51
так так так - завтра с утра и гляну ))) что там приготовили )))и состряпали ))✊ ✊ ✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
3lik 7 декабря 2015, 12:51
Ну здрасьте ))) простая весьма предсказуемая местами , лирика )) хорошее кино , размеренное и ненавязчивое! Только смутило что в молодости у героини , голубые глаза . А в зрелом зеленоватые! Да и в конце - год спустя , у нее тот же телефон ))) а так больше ДА ))) ✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 15 декабря 2015, 23:13
Фильм-СУПЕР!!! Очень классно играют актеры, все продуманно...Очень влияет на эмоции, расплакалась! Кто любит такие фильмы, надо обязательно сходить!
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
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