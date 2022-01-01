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Майкл Хоффман
Майкл Хоффман
Michael Hoffman
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Майкл Хоффман
Michael Hoffman
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Дата рождения
30 ноября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкл Хоффман
Родился 30 ноября, 1956 года. Гаваи, США
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Фильмография Майкл Хоффман
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.0
Гамбит
ужасы, комедия, криминал
2012, США
6.0
Последнее воскресение
драма
2009, Германия / Россия
7.0
Решающая игра
комедия, спорт, драма
2005, США
6.0
Сон в летнюю ночь
сказка, комедия, мелодрама
1999, Италия / Великобритания / США
7.0
Один прекрасный день
мелодрама, комедия
1996, США
7.0
Королевская милость
мелодрама, драма, исторический, биография
1995, США / Великобритания
7.0
Мыльная пена
мелодрама, комедия
1991, США
6.0
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