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Майкл Хоффман
Michael Hoffman
Киноафиша
Персоны
Майкл Хоффман
Майкл Хоффман
Michael Hoffman
Дата рождения
30 ноября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Гавайи, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Биография Майкл Хоффман
Родился 30 ноября, 1956 года. Гаваи, США
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Популярные фильмы
7.4
Лучшее во мне
(2014)
7.2
Последнее воскресение
(2009)
7.1
Королевская милость
(1995)
Фильмография Майкл Хоффман
Американская классика
комедия, ситком
2026, США
5.7
Вельзевул
Belzebuth
ужасы
2017, Мексика
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Лучшее во мне
The Best of Me
мелодрама, драма
2014, США
Смотреть трейлер
6.1
Гамбит
Gambit
ужасы, комедия, криминал
2012, США
Смотреть трейлер
7.2
Последнее воскресение
The Last Station
драма
2009, Германия / Россия
Смотреть трейлер
6.1
Решающая игра
Game 6
комедия, спорт, драма
2005, США
6.9
Сон в летнюю ночь
A Midsummer Night's Dream
сказка, комедия, мелодрама
1999, Италия / Великобритания / США
7
Один прекрасный день
One Fine Day
мелодрама, комедия
1996, США
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