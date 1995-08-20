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Лиана Либерато
Liana Liberato
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Персоны
Лиана Либерато
Лиана Либерато
Liana Liberato
Дата рождения
20 августа 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Галвестон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Лиана Либерато
Родилась 20 августа 1995 года. Гэлвстоун, Техас, США
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Популярные фильмы
7.7
Писатели
(2012)
7.4
Лучшее во мне
(2014)
7.2
Крик 6
(2023)
Фильмография Лиана Либерато
6.9
Основано на реальных событиях
криминал, комедия
2023, США
7.2
Крик 6
Scream 6
ужасы, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
6.6
Абсолютный убийца
Totally Killer
комедия, ужасы
2023, США
5.4
Черный лебедь. Тайна
Hidden Exposure
драма, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
4.3
Подкоп
Dig
триллер
2022, США
6.4
Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер
2018, США
6.8
До костей
To the Bone
драма, комедия
2017, США
6.7
Послушница
Novitiate
драма
2017, США
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Новости о Лиана Либерато
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