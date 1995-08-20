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Лиана Либерато
Лиана Либерато Liana Liberato
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Лиана Либерато

Liana Liberato

Дата рождения
20 августа 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Галвестон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Лиана Либерато

Родилась 20 августа 1995 года. Гэлвстоун, Техас, США

Популярные фильмы

Писатели 7.7
Писатели (2012)
Лучшее во мне 7.4
Лучшее во мне (2014)
Крик 6 7.2
Крик 6 (2023)

Фильмография Лиана Либерато

Основано на реальных событиях 6.9
Основано на реальных событиях
криминал, комедия 2023, США
Крик 6 7.2
Крик 6 Scream 6
ужасы, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Абсолютный убийца 6.6
Абсолютный убийца Totally Killer
комедия, ужасы 2023, США
Черный лебедь. Тайна 5.4
Черный лебедь. Тайна Hidden Exposure
драма, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Подкоп 4.3
Подкоп Dig
триллер 2022, США
Легкий как перышко 6.4
Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер 2018, США
До костей 6.8
До костей To the Bone
драма, комедия 2017, США
Послушница 6.7
Послушница Novitiate
драма 2017, США
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Новости о Лиана Либерато
Вышел трейлер сериала «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной
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