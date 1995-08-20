Лиана Либерато

Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав

Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)

Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку

1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок

Один отзыв от Кинга — и весь мир побежал смотреть этот российский сериал: не зря Netflix заплатил за права $1 500 000

Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)

От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»

НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет

Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?

«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься