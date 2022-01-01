Омут, 2010

Рю Хае-гук приезжает в глухой городишко на похороны своего отца, с которым он не виделся практически с детских лет. Его радушно встретил местный Голова, бывший полицейский детектив Чун Енг-дук и несколько местных жителей из его окружения. Рю всегда был дотошным парнем, за что попадал в неприятности с полицией или прокуратурой, работнику которой, прокурору Паку Мин-уку он даже умудрился испортить карьеру. И здесь, сидя за столом на поминках у него вдруг возникает тревожное чувство, что все вокруг от него что-то скрывают и всеми возможными способами пытаются побыстрее спровадить его обратно в Сеул. Но зачем? Почему? Неужели за смертью его отца что-то стоит, быть может она не случайна? И молодой человек бросается в этот черный омут, что называется, с головой, даже не догадываясь о том, что его ждет впереди…

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