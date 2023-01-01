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Испытание 2014 / Россия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Испытание

Вся информация о фильме
Кинотавр 2014 Кинотавр 2014
Главный приз
Победитель
Приз за лучшую операторскую работу
Победитель
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков
Победитель
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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