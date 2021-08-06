Залёт, 2021

Музыку к фильму написал известный французский кинокомпозитор Жюльен Глабс. Он же является автором оригинального саундтрека к ленте «Морские свинки». Для картины «Залет» Глабс создал 12 композиций. Глабс уже работал с режиссером Эммануэлем Пулен-Арно над фильмом Les cobayes (2020).
Мировая премьера состоялась в августе 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 2 256 866 долларов.
Главную роль исполнила французская актриса Александра Лами, которая запомнилась зрителям во всем мире своим участием в многосерийном проекте «Грезы любви» и комедийной картине «Махнемся телами».
Жизнь идеальной семьи полностью меняется, когда Анна, мать четверых детей, внезапно обнаруживает в мусорном ведре положительный тест на беременность. У нее возникает несколько версий: подружка младшего сына, дочь-тинейджер, любовница мужа, а у старшего сына, оказывается, тоже есть девушка, и не одна. Распутывание тайны провоцирует череду шокирующих и смешных открытий.
|26 августа 2026
|Россия
|Каскад
|5 августа 2022
|Испания
|8 сентября 2022
|Португалия
|29 декабря 2021
|Франция
|U
|7 апреля 2022
|Чехия