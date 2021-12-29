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Залёт, 2021

2021 / Франция
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Французская комедия о взбалмошной семейке и ее тайнах
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Факты О фильме

Музыку к фильму написал известный французский кинокомпозитор Жюльен Глабс. Он же является автором оригинального саундтрека к ленте «Морские свинки». Для картины «Залет» Глабс создал 12 композиций. Глабс уже работал с режиссером Эммануэлем Пулен-Арно над фильмом Les cobayes (2020).

Мировая премьера состоялась в августе 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 2 256 866 долларов.

Главную роль исполнила французская актриса Александра Лами, которая запомнилась зрителям во всем мире своим участием в многосерийном проекте «Грезы любви» и комедийной картине «Махнемся телами».

Жизнь идеальной семьи полностью меняется, когда Анна, мать четверых детей, внезапно обнаруживает в мусорном ведре положительный тест на беременность. У нее возникает несколько версий: подружка младшего сына, дочь-тинейджер, любовница мужа, а у старшего сына, оказывается, тоже есть девушка, и не одна. Распутывание тайны провоцирует череду шокирующих и смешных открытий.

 

 

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 апреля 2022
Премьера в мире 29 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Эммануэль Пулен-Арно
Эммануэль Пулен-Арно
В ролях
Александра Лами
Александра Лами
Филипп Катрин
Филипп Катрин
Маттео Перес
Маттео Перес
Хлоя Гайяр
Хлоя Гайяр
Пабло Кобо
Пабло Кобо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Залёт 1 постер
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