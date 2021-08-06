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Постер фильма Залёт
5.8
Залёт - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Залёт
5.8

Залёт

, 2021
Le test
Франция / комедия / 18+
Французская комедия о взбалмошной семейке и ее тайнах
Трейлеры
Постер фильма Залёт
5.8
Залёт - Дублированный трейлер
Залёт  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Музыку к фильму написал известный французский кинокомпозитор Жюльен Глабс. Он же является автором оригинального саундтрека к ленте «Морские свинки». Для картины «Залет» Глабс создал 12 композиций. Глабс уже работал с режиссером Эммануэлем Пулен-Арно над фильмом Les cobayes (2020).

Мировая премьера состоялась в августе 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 2 256 866 долларов.

Главную роль исполнила французская актриса Александра Лами, которая запомнилась зрителям во всем мире своим участием в многосерийном проекте «Грезы любви» и комедийной картине «Махнемся телами».

Жизнь идеальной семьи полностью меняется, когда Анна, мать четверых детей, внезапно обнаруживает в мусорном ведре положительный тест на беременность. У нее возникает несколько версий: подружка младшего сына, дочь-тинейджер, любовница мужа, а у старшего сына, оказывается, тоже есть девушка, и не одна. Распутывание тайны провоцирует череду шокирующих и смешных открытий.

 

 

В ролях

Александра Лами
Александра Лами
Annie Castillon
Филипп Катрин
Филипп Катрин
Laurent Castillon
Маттео Перес
Маттео Перес
César Castillon
Хлоя Гайяр
Хлоя Гайяр
Poupi Castillon
Пабло Кобо
Пабло Кобо
Jérémie Peschard
Хоаким Фосси
Max Castillon
Lucile Jaillant
Hélène
Louvia Bachelier
Juliette
Aidan Le Groumellec
Kévin
Selma Goueyou
Constance
Режиссер Эммануэль Пулен-Арно
Сценарист Эммануэль Пулен-Арно, Noé Debré, Thibault Vanhulle
Композитор Julien Glabs
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 апреля 2022
Премьера в мире 6 августа 2021
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Каскад
5 августа 2022 Испания
8 сентября 2022 Португалия
29 декабря 2021 Франция U
7 апреля 2022 Чехия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €5 500 000
Сборы в мире $2 284 378
Производство 2425 Films, Apollo Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Le test, The Test, O Teste, ¿Y esto... de quién es?, A teszt, I això... de qui és?, Madame Annie und ihre Familie, Shl My Hvdkh, Test, Testul, Το τεστ, Залёт

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 августа 2022

Трейлеры фильма

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Залёт - Дублированный трейлер
Залёт Дублированный трейлер
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Залёт

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