Залёт, 2021

Музыку к фильму написал известный французский кинокомпозитор Жюльен Глабс. Он же является автором оригинального саундтрека к ленте «Морские свинки». Для картины «Залет» Глабс создал 12 композиций. Глабс уже работал с режиссером Эммануэлем Пулен-Арно над фильмом Les cobayes (2020).

Мировая премьера состоялась в августе 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 2 256 866 долларов.

Главную роль исполнила французская актриса Александра Лами, которая запомнилась зрителям во всем мире своим участием в многосерийном проекте «Грезы любви» и комедийной картине «Махнемся телами».