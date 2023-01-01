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Экстрасенсы
Экстрасенсы, 2015: актеры и роли
Solace
Экстрасенсы
2015 / США
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Экстрасенсы, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Афонсо Пойарт
Afonso Poyart
В ролях
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Эбби Корниш
Abbie Cornish
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Джеффри Дин Морган
Jeffrey Dean Morgan
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Марли Шелтон
Marley Shelton
Мэтт Джералд
Matt Gerald
Хосе Пабло Кантильо
Jose Pablo Cantillo
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