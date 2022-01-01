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Эверест
Эверест, 2015: актеры и роли
Everest
Эверест
2015 / США / Великобритания
Трейлер
7.9
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Эверест, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Baltasar Kormákur
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Майкл Келли
Michael Kelly
Джош Бролин
Josh Brolin
Джейсон Кларк
Jason Clarke
Клайв Стэнден
Clive Standen
Эмили Уотсон
Emily Watson
Джон Хоукс
John Hawkes
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Элизабет Дебики
Elizabeth Debicki
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