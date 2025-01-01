Doug HansenЯ лезу на Эверест... потому что могу... потому что подняться так высоко и увидеть такую красоту, которую никто больше не увидит, — было бы преступлением не сделать этого.
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Rob HallЧеловеческое тело просто не приспособлено для нормальной работы на высоте лайнера «Боинг 747». Ладно, как только мы поднимемся выше, выше Южного перевала, наши тела начнут буквально умирать. И я имею в виду именно умирать. Это не зря называют Зоной Смерти.
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Title CardЭдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей стали первыми альпинистами, покорившими Эверест. В последующие 40 лет эту вершину пытались покорить только профессионалы. Каждый четвёртый погибал.
Title Card1992: Новозеландец Роб Холл внедрил концепцию коммерческого гидовства на Эвересте для любителей. За следующие четыре года его команда, Adventure Consultants, успешно вывела на вершину 19 клиентов без единой смерти.
Title Card1996: Другие коммерческие компании последовали примеру Роба Холла, в том числе Mountain Madness Скотта Фишера. Более 20 экспедиций соревнуются за покорение Эвереста в одни и те же две недели.
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Rob HallОпусти голову, шаг за шагом. Вот как это делается.
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Caroline MacKenzieС медицинской точки зрения, чтобы добраться до вершины Эвереста, всё сводится к кислороду. И его нехватке. Чтобы увеличить шансы на успех, нужно подготовить тело к разрежённому воздуху на высоте.
Rob HallВы меня слышите? Ребята? До лагеря четыре — 600 метров по вертикали, 2000 футов. Вся трасса перильная, так что я знаю, что вы сможете пройти. Как дойдём до жёлтой полосы — соберёмся, наденем маски, включим подачу кислорода. Понятно?
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Jon KrakauerЯ должен задать этот вопрос, и ты знаешь, что я его задам. Почему?