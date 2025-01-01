Title Card Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей стали первыми альпинистами, покорившими Эверест. В последующие 40 лет эту вершину пытались покорить только профессионалы. Каждый четвёртый погибал.

Title Card 1992: Новозеландец Роб Холл внедрил концепцию коммерческого гидовства на Эвересте для любителей. За следующие четыре года его команда, Adventure Consultants, успешно вывела на вершину 19 клиентов без единой смерти.