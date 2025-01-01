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Киноафиша Фильмы Эверест Цитаты из фильма Эверест

Цитаты из фильма Эверест

Anatoli Boukreev Нам не нужна конкуренция между людьми. Конкуренция есть между каждым человеком и этой горой. Последнее слово всегда за горой.
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Rob Hall Вы, друзья мои, идёте по самой тропе истории...
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Scott Fischer Ты знаешь, что говорят: дело не в высоте, а в настрое.
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Scott Fischer Садись, мужик, акклиматизируйся.
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Rob Hall Что-то, что словами не описать.
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Rob Hall Эверест — совсем другая зверюга.
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Doug Hansen Я лезу на Эверест... потому что могу... потому что подняться так высоко и увидеть такую красоту, которую никто больше не увидит, — было бы преступлением не сделать этого.
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Rob Hall Человеческое тело просто не приспособлено для нормальной работы на высоте лайнера «Боинг 747». Ладно, как только мы поднимемся выше, выше Южного перевала, наши тела начнут буквально умирать. И я имею в виду именно умирать. Это не зря называют Зоной Смерти.
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Title Card Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей стали первыми альпинистами, покорившими Эверест. В последующие 40 лет эту вершину пытались покорить только профессионалы. Каждый четвёртый погибал.
Title Card 1992: Новозеландец Роб Холл внедрил концепцию коммерческого гидовства на Эвересте для любителей. За следующие четыре года его команда, Adventure Consultants, успешно вывела на вершину 19 клиентов без единой смерти.
Title Card 1996: Другие коммерческие компании последовали примеру Роба Холла, в том числе Mountain Madness Скотта Фишера. Более 20 экспедиций соревнуются за покорение Эвереста в одни и те же две недели.
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Rob Hall Опусти голову, шаг за шагом. Вот как это делается.
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Caroline MacKenzie С медицинской точки зрения, чтобы добраться до вершины Эвереста, всё сводится к кислороду. И его нехватке. Чтобы увеличить шансы на успех, нужно подготовить тело к разрежённому воздуху на высоте.
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[последние слова]
Beck Weathers Привет, Пичи.
Peach Weathers [в его объятия] Привет.
Beck Weathers Огромное спасибо, дорогая.
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[первые реплики]
Rob Hall Вы меня слышите? Ребята? До лагеря четыре — 600 метров по вертикали, 2000 футов. Вся трасса перильная, так что я знаю, что вы сможете пройти. Как дойдём до жёлтой полосы — соберёмся, наденем маски, включим подачу кислорода. Понятно?
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Jon Krakauer Я должен задать этот вопрос, и ты знаешь, что я его задам. Почему?
Beck Weathers Почему? ПОТОМУ ЧТО ОН ТАМ!
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Helen Wilton Это палатка для готовки, а вон там туалет. Там немного продувает, но помни — когда здесь поднимается ветер, у тебя такой же вид, как был у Джорджа Эвереста.
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Yasuko Namba Я покорил шесть из семи вершин. Так что теперь, конечно, должен достичь седьмой.
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