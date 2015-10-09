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Эверест Эверест
Киноафиша Фильмы Эверест Отзывы о фильме «Эверест»
Everest Эверест 2015 / США / Великобритания
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Эверест»

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Наша рецензия

Новый опыт исландца Бальтасара Кормаукюра (именно так произносится в оригинале его имя), посвященный гибели альпинистов на Эвересте в мае 1996 года, вполне может сгодиться как вариант реконструкции той трагедии двадцатилетней давности, но вряд ли способен претендовать на нечто большее. Будучи одинаково далек и от притчевого языка Вернера Херцога, посвятившего «Крик камня» покорению Серро-Торре, и от адреналиновой акробатики высокогорной смерти, освоенной Мартином Кэмпбеллом в «Вертикальном…

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Ника 9 октября 2015, 16:21
Сильный фильм, но немного муторный, первое надо писать ДРАМА! Сходить стоит, но девушкам лучше запастись платочком!
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:21
Фильм понравился. Жанр драма. Два с половиной часа пролетели быстро, не заметил, при условии, что нужно настроиться на фильм, вдумчиво и внимательно смотреть. Причем смотрел в 3D, чего и всем советую, чтобы ощутить эти масштабы и величие гор. Кому нужен юмор и экшн, лучше не ходить, особенно тем, кто сидит жует поп корн и пьет колу бездумно - фильм не для вас. В целом, фильм отличный на вс 100 баллов!
9 октября 2015, 16:21 Ответить
муся 9 октября 2015, 16:21
Фильм не понравился - тягомотина, болтовня, крупные планы камней или лиц или снега. Ожидала панорамы, красивой картинки хоть немного и действий
9 октября 2015, 16:21 Ответить
sophie 9 октября 2015, 16:33
нормально ... но как-то ожидалось лучше и интересней
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Александр 9 октября 2015, 16:33
Толян круче всех.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:33
Слабое кино. На троечку с минусом, с натяжкой. Огорчение одно. "Романтизму нет"(с)
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:33
Слабое кино. На троечку с минусом, с натяжкой. Огорчение одно. "Романтизму нет"(с)
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:33
Слабое кино. На троечку с минусом, с натяжкой. Огорчение одно. "Романтизму нет"(с)
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:33
Слабое кино. На троечку с минусом, с натяжкой. Огорчение одно. "Романтизму нет"(с)✊
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:33
Фильм интересный. Но в какой-то мере жестокий. И ужастика не надо. Кто есть человек перед силой природы...
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:33
Фильм интересный. Но в какой-то мере жестокий. И ужастика не надо. Кто есть человек перед силой природы...
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Владимир 9 октября 2015, 16:33
Во-первых не за денежку туда не зайти, а во-вторых - посмотрел бы я как вы "за ручку" туда забежали. И когда оставляют человека - дело не в том что "бабло за оборудование и гидов уплочено", а в том, что, спуская кого-то, и его не спасёшь и сам(а вероятно и не один человек) сдохнешь. + нужно иметь в виду, что башка там соображает в разы хуже и состояние такое, что идёшь, смотришь под ноги и думаешь - только бы дойти(в горах бывал, так что это не просто слова, а подтвержденные опытом).
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Владимир 9 октября 2015, 16:33
Во-первых не за денежку туда не зайти, а во-вторых - посмотрел бы я как вы "за ручку" туда забежали. И когда оставляют человека - дело не в том что "бабло за оборудование и гидов уплочено", а в том, что, спуская кого-то, и его не спасёшь и сам(а вероятно и не один человек) сдохнешь. + нужно иметь в виду, что башка там соображает в разы хуже и состояние такое, что идёшь, смотришь под ноги и думаешь - только бы дойти(в горах бывал, так что это не просто слова, а подтвержденные опытом).
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Юрец 9 октября 2015, 16:33
Нормально, мне понравился
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Вован 9 октября 2015, 16:33
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Вася 9 октября 2015, 16:33
Фильм не интересный,одно болтовня и крупные планы говорящих,нет сюжета,нет юмора.нет экшена,тягомотина сплошная.ползала спали..Не ходите на этот фильм!
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Вася 9 октября 2015, 16:33
Фильм не интересный,одно болтовня и крупные планы говорящих,нет сюжета,нет юмора.нет экшена,тягомотина сплошная.ползала спали..Не ходите на этот фильм!
9 октября 2015, 16:33 Ответить
BigBob 19 октября 2015, 00:57
"Депрессяшка" (род коротких стишков) вот попалась на тему

мамы альпинистов

к ним на эверест

ежегодно лезут

чтоб подкрасить крест

© настя✊
19 октября 2015, 00:57 Ответить
Дженни_Кодес 24 ноября 2015, 00:42
Фильм понравился! Красиво снято, актёры играют прекрасно, полное погружение, так сказать...

Идёт, кстати, не 2:30, как указано в афише, 2 часа вместе с рекламой. Может, кому-то это будет важно)

Для альпинистов будет, думаю, очень интересно.

Для обычных людей - тоже, т.к. подчёркиваешь для себя ценность человеческой жизни.

Сама в горы ни за что бы не пошла.

А что тянет туда людей - они и сами на этот вопрос ответить не могут, как и герои фильма.
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
Андрей 10 марта 2017, 00:27
Оценка
очень понравился фильм!
хотя ощущение, что он больше документальный, потому что мало видов природы, мало диалогов... в целом, история трагическая и действительно, особняком выделяется то, что нет причины зачем туда идти, только цель?!
с другой стороны у каждого свои цели и вершины в жизни, кто-то по пещерам, кто-то по джунглям, а кто-то в мегаполисах ;((
10 марта 2017, 00:27 Ответить
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