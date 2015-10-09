Новый опыт исландца Бальтасара Кормаукюра (именно так произносится в оригинале его имя), посвященный гибели альпинистов на Эвересте в мае 1996 года, вполне может сгодиться как вариант реконструкции той трагедии двадцатилетней давности, но вряд ли способен претендовать на нечто большее. Будучи одинаково далек и от притчевого языка Вернера Херцога, посвятившего «Крик камня» покорению Серро-Торре, и от адреналиновой акробатики высокогорной смерти, освоенной Мартином Кэмпбеллом в «Вертикальном…
мамы альпинистов
к ним на эверест
ежегодно лезут
чтоб подкрасить крест
© настя✊
Идёт, кстати, не 2:30, как указано в афише, 2 часа вместе с рекламой. Может, кому-то это будет важно)
Для альпинистов будет, думаю, очень интересно.
Для обычных людей - тоже, т.к. подчёркиваешь для себя ценность человеческой жизни.
Сама в горы ни за что бы не пошла.
А что тянет туда людей - они и сами на этот вопрос ответить не могут, как и герои фильма.
хотя ощущение, что он больше документальный, потому что мало видов природы, мало диалогов... в целом, история трагическая и действительно, особняком выделяется то, что нет причины зачем туда идти, только цель?!
с другой стороны у каждого свои цели и вершины в жизни, кто-то по пещерам, кто-то по джунглям, а кто-то в мегаполисах ;((
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