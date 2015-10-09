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Новый опыт исландца Бальтасара Кормаукюра (именно так произносится в оригинале его имя), посвященный гибели альпинистов на Эвересте в мае 1996 года, вполне может сгодиться как вариант реконструкции той трагедии двадцатилетней давности, но вряд ли способен претендовать на нечто большее. Будучи одинаково далек и от притчевого языка Вернера Херцога, посвятившего «Крик камня» покорению Серро-Торре, и от адреналиновой акробатики высокогорной смерти, освоенной Мартином Кэмпбеллом в «Вертикальном…