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Михаэль Р. Роскам
Michaël R. Roskam
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Персоны
Михаэль Р. Роскам
Михаэль Р. Роскам
Michaël R. Roskam
Дата рождения
9 октября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Михаэля Р. Роскама
Родился 9 октября 1972 года. Синт-Трёйден, Бельгия.
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8.1
Черная птица
(2022)
7.4
Берлинская резидентура
(2016)
7.3
Быкоголовый
(2011)
Фильмография Михаэля Р. Роскама
8.1
Черная птица
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, США
6.5
Страсть и верность
Le Fidèle
криминал, драма
2017, Франция
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Рецензия
7.4
Берлинская резидентура
драма, триллер
2016, США
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Общак
The Drop
криминал, драма
2014, США
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7.3
Быкоголовый
Rundskop
криминал, драма
2011, Бельгия
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