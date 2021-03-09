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Михаэль Р. Роскам
Михаэль Р. Роскам
Michaël R. Roskam
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Михаэль Р. Роскам
Michaël R. Roskam
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Дата рождения
9 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Михаэля Р. Роскама
Родился 9 октября 1972 года. Синт-Трёйден, Бельгия.
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Фильмография Михаэля Р. Роскама
Страсть и верность
криминал, драма
2017, Франция
6.0
Общак
криминал, драма
2014, США
7.0
Быкоголовый
криминал, драма
2011, Бельгия
7.0
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Рэй Лиотта присоединился к Тэрону Эджертону и Полу Уолтеру Хаузеру в мини-сериале о разоблачении убийцы
Проектом занимаются автор «Острова проклятых» и режиссер «Общака».
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9 марта 2021 15:06
Тэрон Эджертон и Пол Уолтер Хаузер сыграют заключенных в предстоящем мини-сериале Apple
Сценарий шоу напишет автор «Таинственной реки» Деннис Лихейн.
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26 января 2021 12:02
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