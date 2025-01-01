BobЕсть грехи, которые ты совершаешь, и от них уже не отмыться, понимаешь? Как бы ты ни старался — не выйдет. Будто дьявол ждёт, когда твоё тело сдастся. Потому что он знает, он знает, что душа твоя уже его. А потом я думаю, может, дьявола и нет. Ты умираешь... а Бог говорит: «Нет, не пущу. Ты должен уйти. Уйти сейчас. Уйти и быть одному. Быть одному навсегда.»
BobЧёртов ублюдок. Идёшь на ужин, будто всё ещё в своей хате! В этих огромных клоунских ботах! Ты с женщинами разговариваешь отвратительно! Обращаешься с ними как с грязью! Ты калечишь беззащитных собак, которые не могут себя защитить! Я устал от тебя, чувак. Устал. Ты меня позоришь! Знаешь, он бы продолжал приходить. Вот что он бы делал. Таких людей, если дашь им что-то, они просто начинают... и продолжают приходить, а ты им ещё должен, и они никогда, никогда не меняются. Ты не сможешь изменить их мнение!
NadiaЭй... ты только что... я имею в виду, ты только что чёрт возьми его застрелил.
BobДа, я сделал. Абсолютно. Он собирался навредить нашей собаке.
Cousin MarvПо крайней мере, у меня когда-то было что-то. Меня уважали. Меня боялись! Когда я входил, люди вставали. Садились прямо. Замечали! А что было у тебя?
Cousin MarvИ эта сра###я барная табуретка, на которую ты посадил ту старую тётку! Ты покупал ей бесплатные напитки, и не думай, что я не знаю — ты сделал это специально! Это была моя табуретка, и никто на ней не сидел, потому что это была табуретка кузена Марва! И это что-то значило! Это что-то значило!
BobЯ дважды выстрелил ему в лицо. Потом обмотал голову полотенцем, воткнул нож в грудь — прямо в сердце, чтобы он истек кровью. Засунул его в ванну и наблюдал, как он истекает. Потом положил в бак с маслом, туда же добавил порошок и щёлочь, и запечатал крышку.
Cousin Marv"Найди мои деньги." Если бы мы знали, где их деньги, значит, мы знали бы, кто нас обчистил. А если бы знали — значит, были в доле, а это значит, что они бы нас расстреляли в лицо. Эти чёртовы чечены.
BobДа, я это и сказал. Ты же не называешь ирландцев ирландцами, правда?
BobДа, Марв думал, что он крутой парень. У нас когда-то была банда. В старые добрые времена, когда мы были молоды, мы немного зарабатывали, но это никогда не было, знаешь... Потом в город заехала жесткая банда, и, знаешь... мы дернулись. Вот и всё. Конец банды.
Bob[о заботе о своем новом щенке]Я имею в виду, это же огромная ответственность, да?
Cousin MarvДа это же собака. Не то чтобы какой-то дальний тупой родственник в инвалидной коляске с калоприемником, который заявляется к тебе и говорит: «Я теперь твой. Заботься обо мне». Нет, это собака.
Кузен Марв[Бобу]Это как будто ты заворачиваешь кусок мяса. Как будто делал это тысячу раз.
BobПослушай, приятель, ты не можешь просто так врываться в чужие жизни и...
Eric DeedsПослушай меня. Вот что такое жизнь. Вот что она из себя представляет. Люди, вроде меня, появляются там, где ты их не ждёшь.
[первые реплики]
Боб[рассказчик]Есть места в моём районе, о которых никто и не думает. Ты видишь их каждый день и каждый день забываешь о них. Это места, где происходят все те дела, которые людям *запрещено* видеть. Видишь ли, в Бруклине деньги меняют руки всю ночь напролёт. Но это не те деньги, что можно положить в банк. Все эти деньги должны где-то оказаться. Такие бары называют "дроп-барами". Бар, который боссы выбирают каждый вечер случайно, чтобы он стал сейфом для целого города. Никогда заранее не знаешь, когда *твой* бар станет дроп-баром. Просто собирают всю грязную городскую наличку, и люди с мешками приходят и уходят со всех концов города, и никто этого не замечает. Никто не видит, как деньги приходят. Никто не видит, как уходят. А потом могут сказать, что на следующей неделе ты будешь дроп-баром. Или, может, даже через год.
БобСуть в том, что никогда не знаешь. А пока я просто работаю барменом. И жду.
DottieНеважно. Всё нормально. В другой жизни я доберусь до Европы.