Есть места в моём районе, о которых никто и не думает. Ты видишь их каждый день и каждый день забываешь о них. Это места, где происходят все те дела, которые людям *запрещено* видеть. Видишь ли, в Бруклине деньги меняют руки всю ночь напролёт. Но это не те деньги, что можно положить в банк. Все эти деньги должны где-то оказаться. Такие бары называют "дроп-барами". Бар, который боссы выбирают каждый вечер случайно, чтобы он стал сейфом для целого города. Никогда заранее не знаешь, когда *твой* бар станет дроп-баром. Просто собирают всю грязную городскую наличку, и люди с мешками приходят и уходят со всех концов города, и никто этого не замечает. Никто не видит, как деньги приходят. Никто не видит, как уходят. А потом могут сказать, что на следующей неделе ты будешь дроп-баром. Или, может, даже через год.