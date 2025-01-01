Меню
Цитаты из фильма Общак

Bob Есть грехи, которые ты совершаешь, и от них уже не отмыться, понимаешь? Как бы ты ни старался — не выйдет. Будто дьявол ждёт, когда твоё тело сдастся. Потому что он знает, он знает, что душа твоя уже его. А потом я думаю, может, дьявола и нет. Ты умираешь... а Бог говорит: «Нет, не пущу. Ты должен уйти. Уйти сейчас. Уйти и быть одному. Быть одному навсегда.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Torres Никто же тебя не видит, когда ты подкрадываешься, да, Боб?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Чёртов ублюдок. Идёшь на ужин, будто всё ещё в своей хате! В этих огромных клоунских ботах! Ты с женщинами разговариваешь отвратительно! Обращаешься с ними как с грязью! Ты калечишь беззащитных собак, которые не могут себя защитить! Я устал от тебя, чувак. Устал. Ты меня позоришь! Знаешь, он бы продолжал приходить. Вот что он бы делал. Таких людей, если дашь им что-то, они просто начинают... и продолжают приходить, а ты им ещё должен, и они никогда, никогда не меняются. Ты не сможешь изменить их мнение!
Nadia Эй... ты только что... я имею в виду, ты только что чёрт возьми его застрелил.
Bob Да, я сделал. Абсолютно. Он собирался навредить нашей собаке.
Nadia Боб?
Bob А?
Nadia Можно... можно мне уйти?
Bob Да, да, конечно. Можешь.
Nadia Значит... ты отпустишь меня?
Bob Конечно, конечно. Почему бы и нет? И никто больше тебя не тронет. Ладно? Всё решено. Ладно? Вещи собрала? Иди давай.
Nadia Но теперь... теперь ты подумаешь, что я заговорю. Я не заговорю, Боб.
Bob Я знаю, что нет.
Nadia Обещаю. Не скажу ни слова.
Bob Надя, ты не можешь. Не с этими людьми. Они не...
Nadia Твои люди, Боб.
Bob Нет, они не мои... Я не они. И я не ЭТО.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nadia Ты просто... Я имею в виду, ты просто еб#нно выстрелила в него.
Bob Да, именно так. Точно. Он хотел навредить нашей собаке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Ты что, делаешь что-то отчаянное? Что-то, что мы уже не сможем замести?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Завтра самый важный день в году, а я не могу до тебя дозвониться.
Cousin Marv А, точно, забыл сказать — плохо себя чувствую... не приду сегодня. Позвони БарТемпс.
Bob Я уже звонил. Супербоул. Мы всегда к ним обращаемся.
Cousin Marv Значит, зачем я тебе нужен?
Bob Ты не нужен. Но... ты пропускаешь самый щедрый день в году.
Cousin Marv Что, теперь я работаю на чаевые?
[пауза]
Cousin Marv Ты когда-нибудь заходил к барной стойке и смотрел на табличку? Чьё имя на ней? Моё. Потому что я когда-то был хозяином.
Bob Да уж, долго ты эту песню играешь.
Cousin Marv А ты с тех пор, как у тебя появился этот пёс, которого ты принимаешь за ребёнка, стал уж очень нахальным.
Bob Марв, переделать нельзя. Понял? Они нажали, ты моргнул. Всё. Конец. Это уже давно всё кончено.
Cousin Marv А я не тот, кто всю жизнь прожил в ожидании, когда всё начнётся.
Bob Я так делал?
Cousin Marv По крайней мере, у меня когда-то было что-то. Меня уважали. Меня боялись! Когда я входил, люди вставали. Садились прямо. Замечали! А что было у тебя?
Cousin Marv И эта сра###я барная табуретка, на которую ты посадил ту старую тётку! Ты покупал ей бесплатные напитки, и не думай, что я не знаю — ты сделал это специально! Это была моя табуретка, и никто на ней не сидел, потому что это была табуретка кузена Марва! И это что-то значило! Это что-то значило!
Bob Но нет. Никогда. Это была просто табуретка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Я дважды выстрелил ему в лицо. Потом обмотал голову полотенцем, воткнул нож в грудь — прямо в сердце, чтобы он истек кровью. Засунул его в ванну и наблюдал, как он истекает. Потом положил в бак с маслом, туда же добавил порошок и щёлочь, и запечатал крышку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cousin Marv "Найди мои деньги." Если бы мы знали, где их деньги, значит, мы знали бы, кто нас обчистил. А если бы знали — значит, были в доле, а это значит, что они бы нас расстреляли в лицо. Эти чёртовы чечены.
Bob Чечены, Марв.
Cousin Marv Что?
Bob Они чечены. Они из Чечни, но ты называешь их чеченами.
Cousin Marv Да, они из Чечни.
Bob Да, я это и сказал. Ты же не называешь ирландцев ирландцами, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Да, Марв думал, что он крутой парень. У нас когда-то была банда. В старые добрые времена, когда мы были молоды, мы немного зарабатывали, но это никогда не было, знаешь... Потом в город заехала жесткая банда, и, знаешь... мы дернулись. Вот и всё. Конец банды.
Nadia Но ты всё ещё в деле.
Bob Я?
Nadia Да.
Bob Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет, я просто за баром стою.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Deeds Я убил Ричи Уилана, понял?
Bob Да-да, конечно.
[стреляет в Эрика Дидса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Надя Дай я схожу за своей курткой.
Боб Да? Ладно, отлично. Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob [о заботе о своем новом щенке] Я имею в виду, это же огромная ответственность, да?
Cousin Marv Да это же собака. Не то чтобы какой-то дальний тупой родственник в инвалидной коляске с калоприемником, который заявляется к тебе и говорит: «Я теперь твой. Заботься обо мне». Нет, это собака.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кузен Марв [Бобу] Это как будто ты заворачиваешь кусок мяса. Как будто делал это тысячу раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Послушай, приятель, ты не можешь просто так врываться в чужие жизни и...
Eric Deeds Послушай меня. Вот что такое жизнь. Вот что она из себя представляет. Люди, вроде меня, появляются там, где ты их не ждёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Боб [рассказчик] Есть места в моём районе, о которых никто и не думает. Ты видишь их каждый день и каждый день забываешь о них. Это места, где происходят все те дела, которые людям *запрещено* видеть. Видишь ли, в Бруклине деньги меняют руки всю ночь напролёт. Но это не те деньги, что можно положить в банк. Все эти деньги должны где-то оказаться. Такие бары называют "дроп-барами". Бар, который боссы выбирают каждый вечер случайно, чтобы он стал сейфом для целого города. Никогда заранее не знаешь, когда *твой* бар станет дроп-баром. Просто собирают всю грязную городскую наличку, и люди с мешками приходят и уходят со всех концов города, и никто этого не замечает. Никто не видит, как деньги приходят. Никто не видит, как уходят. А потом могут сказать, что на следующей неделе ты будешь дроп-баром. Или, может, даже через год.
Боб Суть в том, что никогда не знаешь. А пока я просто работаю барменом. И жду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Когда-нибудь, чёрт побери, Марв.
Cousin Marv Ага, когда-нибудь, чёрт побери!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nadia Он убил пацана по кличке «Славные дни».
Bob Да. Я слышал. Да, слышал. Ричи Уилан. И... зачем?
Nadia Не знаю. Он не большой фанат вопросов «зачем», Эрик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Это моя собака. Ты её избил.
Eric Deeds Я скажу копам, что это ты сделал.
Bob Чего тебе надо?
Eric Deeds Солнечно как-то, да?
Eric Deeds [берёт один из зонтов Боба и рассматривает его] Но кто его знает.
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fitz Я ни х#я не понимаю, что ты несёшь. Словно на бразильском говоришь.
Cousin Marv Да не бразильский это, б#дь. Бразильцы на португальском говорят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nadia Но ты всё ещё в этой жизни.
Bob Я? Нет. Нет. Нет, нет, нет. Я просто за баром присматриваю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nadia Я не "знаю его" так, понимаешь. Я знаю его просто по виду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nadia Теперь ты споришь со мной просто ради спора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dottie Может, пора.
Cousin Marv Да. Просто убей его. Наш отец. Потому что неудобно.
Dottie Он мёртв, Марв.
Cousin Marv Так почему тогда все эти сигналы с аппаратов... к которым он подключён, и волны на экране? Это жизнь.
Dottie Это электричество, вот что это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Есть грехи, которые ты совершаешь, и обратно из них не выбраться, понимаешь? Как бы ты ни старался, не выйдет, понимаешь? Будто дьявол ждёт, когда твоё тело сдастся. Потому что он знает, он знает — он уже владеет твоей душой. А потом я думаю, может, дьявола и нет. Ты умираешь, и Бог говорит: «Нет. Нет, ты не можешь войти. Ты должен уйти сейчас. Ты должен уйти и исчезнуть, и быть одному. Быть одному навсегда.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dottie Неважно. Всё нормально. В другой жизни я доберусь до Европы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
