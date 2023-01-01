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Первопроходец
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Pioneer
Первопроходец
2013 / Норвегия / Германия / Швеция / Франция / Финляндия
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5.5
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Вся информация о фильме
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