Враг народа, 2004

Перенос истории Ибсена в наши дни означает, что герои имеют другие профессии, а события происходят в другом месте. Однако, сюжет остается неизменным. Телевизионная знаменитость Томас Стокман возвращается в родную деревню с целью бутилировать самую чистую воду, в партнерстве со своим братом Петером. Этот завод даст новую жизнь и надежду обитателям родной деревни. Но вскоре анализы воды обнаруживают следы присутствия запрещенных пестицидов. Томас хочет рассказать правду, но Петер боится полного банкротства предприятия. И тут Томас узнает о токсических веществах, бочки с которыми захоронил где-то на ферме его тесть много лет тому назад.