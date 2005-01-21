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Враг народа
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En folkefiende

Враг народа, 2004

2004 / Норвегия
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Перенос истории Ибсена в наши дни означает, что герои имеют другие профессии, а события происходят в другом месте. Однако, сюжет остается неизменным. Телевизионная знаменитость Томас Стокман возвращается в родную деревню с целью бутилировать самую чистую воду, в партнерстве со своим братом Петером. Этот завод даст новую жизнь и надежду обитателям родной деревни. Но вскоре анализы воды обнаруживают следы присутствия запрещенных пестицидов. Томас хочет рассказать правду, но Петер боится полного банкротства предприятия. И тут Томас узнает о токсических веществах, бочки с которыми захоронил где-то на ферме его тесть много лет тому назад.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 21 января 2005
Режиссер
Эрик Шольдбьерг
В ролях
Йорген Ландхелле
Трине Вигген
Трине Вигген
Свен Нурдин
Пиа Хьетта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Враг народа 1 постер
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