|27 ноября 2014
|Австралия
|28 мая 2015
|Аргентина
|6 ноября 2014
|Бразилия
|26 марта 2015
|Греция
|1 мая 2014
|Дания
|16 мая 2014
|Ирландия
|8 августа 2014
|Испания
|31 августа 2013
|Канада
|8 января 2016
|Мексика
|24 июля 2014
|Нидерланды
|22 января 2015
|Новая Зеландия
|19 сентября 2013
|Норвегия
|19 февраля 2015
|Португалия
|24 октября 2014
|США
|28 марта 2014
|Турция
|2 мая 2014
|Финляндия
|6 мая 2015
|Франция
|18 июля 2014
|Швеция
|29 апреля 2014
|Эстония
|3 июля 2014
|Южная Корея
|13 декабря 2014
|Япония