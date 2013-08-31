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Постер фильма Тысячу раз "спокойной ночи"
7.0
Тысячу раз "спокойной ночи" - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тысячу раз "спокойной ночи"
7.0

Тысячу раз "спокойной ночи"

, 2013
A Thousand Times Good Night
Норвегия, Ирландия, Швеция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тысячу раз "спокойной ночи"
7.0
Тысячу раз "спокойной ночи" - Трейлер
Тысячу раз "спокойной ночи"  Трейлер

О фильме

Ребекка выдающийся военный фотограф. Её муж и дочери не могут больше мириться с тем, что она подвергает свою жизнь опасности, и ставят ей ультиматум: работа или семья. Выбор, кажется, очевиден…

В ролях

Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Marcus
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Rebecca
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Theresa
Хлоя Аннет
Jessica
Ив Маклин
Ив Маклин
Brian's Girlfriend
Денис МакКормак
Лорин Кэнни
Stephanie
Adrianna Cramer Curtis
Lisa
Ларри Маллен мл.
Tom
Мэдс Оусдаль
Stig
Bush Moukarzel
Brian
Режиссер Эрик Поппе
Сценарист Керстен Шеридан, Эрик Поппе, Харальд Розенлёв-Эег
Композитор Арман Амар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия / Ирландия / Швеция
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 19 сентября 2013
Премьера в мире 31 августа 2013
Дата выхода
27 ноября 2014 Австралия
28 мая 2015 Аргентина
6 ноября 2014 Бразилия
26 марта 2015 Греция
1 мая 2014 Дания
16 мая 2014 Ирландия
8 августа 2014 Испания
31 августа 2013 Канада
8 января 2016 Мексика
24 июля 2014 Нидерланды
22 января 2015 Новая Зеландия
19 сентября 2013 Норвегия
19 февраля 2015 Португалия
24 октября 2014 США
28 марта 2014 Турция
2 мая 2014 Финляндия
6 мая 2015 Франция
18 июля 2014 Швеция
29 апреля 2014 Эстония
3 июля 2014 Южная Корея
13 декабря 2014 Япония
Бюджет €5 284 200
Сборы в мире $2 549 568
Производство Paradox, Newgrange Pictures, Film i Väst
Другие названия
Tusen ganger god natt, A Thousand Times Good Night, Mil veces buenas noches, Mil Vezes Boa Noite, 1,000 Times Good Night, Binlerce Kez İyi Geceler, De o mie de ori noapte bunã, Ezerszer is jó éjszakát!, L'épreuve, Mil vegades bona nit, Mille fois bonne nuit, Mille volte Buona notte, Po tysiąc razy dobranoc, Tausendmal gute Nacht, Tisucu puta laku noc, Tuhat kertaa hyvää yötä, Tuhat korda head ööd, Tūkstošreiz ar labu nakti, Tusen gånger god natt, Χίλιες φορές καληνύχτα, Тысячу раз «спокойной ночи», Хиляда пъти лека нощ, おやすみなさいを言いたくて, 一千次晚安, אלף פעמים לילה טוב, Thousand Times Goodnight

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тысячу раз "спокойной ночи" - Трейлер
Тысячу раз "спокойной ночи" Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Rebecca Я должна найти способ это закончить.
Steph Когда это будет готово?
Rebecca Я здорово напортачила в нашей жизни. Надеюсь, однажды ты сможешь меня простить.
Steph На самом деле было бы проще, если бы тебя не стало. Тогда мы все могли бы просто вместе горевать.

Отзывы о фильме

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