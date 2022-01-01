Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Черная роза
Черная роза, 2013: актеры и роли
Черная роза
2013 / США / Россия
Трейлер
2.0
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 2.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Черная роза, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Невский
В ролях
Александр Невский
Кристанна Локен
Kristanna Loken
Эдриан Пол
Adrian Paul
Роберт Дави
Robert Davi
Маттиас Хьюз
Matthias Hues
Оксана Сидоренко
Дмитрий Бикбаев
Dmitriy Bikbaev
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»