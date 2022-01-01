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Эксперимент: Зло Эксперимент: Зло
Киноафиша Фильмы Эксперимент: Зло Эксперимент: Зло, 2014: актеры и роли
The Quiet Ones Эксперимент: Зло 2014 / США / Великобритания
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Эксперимент: Зло, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Пог John Pogue
В ролях
Джаред Харрис Джаред Харрис Jared Harris Сэм Клафлин Сэм Клафлин Sam Claflin Оливия Кук Оливия Кук Olivia Cooke Эрин Ричардс Эрин Ричардс Erin Richards Лори Кэлверт Макс Пиркис Max Pirkis
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