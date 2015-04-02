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Эксперимент: Зло Эксперимент: Зло
Киноафиша Фильмы Эксперимент: Зло Отзывы о фильме «Эксперимент: Зло»
The Quiet Ones Эксперимент: Зло 2014 / США / Великобритания
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Эксперимент: Зло»

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Наша рецензия

Количество кинематографических заклятий и паранормальных явлений умножилось до такой степени, которую уже вполне можно считать паранормальной. Все они, как заботливо указано в титрах, случились по следам реальных событий, все операторы, зафиксировавшие реальность на любительскую или полулюбительскую камеру, трагически умерли или попали в руки заботливых санитаров, но дело их (явлений и операторов, хотя и санитаров тоже, надо полагать) живет и побеждает. Очередные реальные события произошли в…

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Любаша3112 2 апреля 2015, 12:51
Не советую ходить на этот фильм любителям ужасов, т.к. абсолютно не интересный сюжет и вообще фильм не впечатляет..... полная ерунда✊ Очень разочаровалась, сходив на просмотр✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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