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Количество кинематографических заклятий и паранормальных явлений умножилось до такой степени, которую уже вполне можно считать паранормальной. Все они, как заботливо указано в титрах, случились по следам реальных событий, все операторы, зафиксировавшие реальность на любительскую или полулюбительскую камеру, трагически умерли или попали в руки заботливых санитаров, но дело их (явлений и операторов, хотя и санитаров тоже, надо полагать) живет и побеждает. Очередные реальные события произошли в…