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Киноафиша Рецензии «Эксперимент: Зло»: Рецензия Киноафиши

«Эксперимент: Зло»: Рецензия Киноафиши

8 мая 2014 00:00
«Эксперимент: Зло»: Рецензия Киноафиши

Количество кинематографических заклятий и паранормальных явлений умножилось до такой степени, которую уже вполне можно считать паранормальной. Все они, как заботливо указано в титрах, случились по следам реальных событий, все операторы, зафиксировавшие реальность на любительскую или полулюбительскую камеру, трагически умерли или попали в руки заботливых санитаров, но дело их (явлений и операторов, хотя и санитаров тоже, надо полагать) живет и побеждает. Очередные реальные события произошли в 1974 году в одном далеком-далеком британском предместье, от которого сохранились только паранормальные пленки, настойчиво стилизованные под 70-е. Именно эти пленки, вперемежку с вполне современно снятым рассказом, демонстрирует фильм Джона Поуга The Quiet Ones (название можно приблизительно перевести как «Тихушники», хотя российский прокатчик предпочел более грозное и напыщенное «Эксперимент: Зло»).

Возможно, основная идея, отчасти навеянная парапсихологическим «экспериментом Филипа», произведенным в Торонто в 1972 году, была и не лишена некоторого остроумия: оксфордский профессор извлекает из подопытной барышни ее неисправимо зловещие мысли, материализует в виде некой волнообразной субстанции, а субстанцию отправляет – строго научным способом – к черту на рога. Однако всякое потенциальное остроумие Джон Поуг задушил в колыбели: по экрану медленно проплывают полтора часа ничем не сдерживаемой тоски, периодически нарушаемой классическими пугательными движениями откуда-нибудь из-за угла. Все, на что оказался способен режиссер, – нарисовать на рентгеновском снимке главной героини жуткую рожу (так сказать, лирический портрет второго «я») и устроить психоэротическую конкуренцию между эффектной стервозной блондинкой и чокнутой душевной брюнеткой. Естественно, не поздоровится никому, включая влюбленного студента-оператора, снявшего то и дело вздрагивающей камерой бледные ритуальные ужасы, которые всё никак не могут решить, по какому же ведомству им прописаться: оккультно-экзорцистному или физико-психиатрическому. Электроэнцефалограф, веселое столоверчение, кровавое протыкание магической куклы, расщепление травмированного девичьего сознания, сектантский культ Лилит и пиромания счастливо сливаются в одно невообразимое и необузданное целое. Сюда остается добавить лишь музыку Slade, посредством которой студенты заставляют бодрствовать и без того накачанную таблетками подопытную, и цитирование знаменитой слепоглухой писательницы и социалистической активистки Хелен Келлер. «Жизнь – либо дерзкое приключение, либо ничто»: этой фразой из книги Келлер «Открытая дверь» козыряет оксфордский профессор, коего играет Джаред Харрис, на чьей актерской выучке, собственно, почти весь фильм и держится. Если «Эксперимент: Зло» и можно счесть приключением, то уж навряд ли дерзким. Скорее, это закономерный закат студии Hammer, в 50–70-х избороздившей вдоль и поперек тему Франкенштейна, Дракулы и доктора Джекила, а в 2010-х надумавшей самовоскреситься – с полтергейстом и детским сектантским неврозом за пазухой. Но увы: барабашка Франкенштейну и Дракуле не товарищ и, судя по всему, даже не конкурент…

Сергей Терновский

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