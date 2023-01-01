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Киноафиша Фильмы Детка Детка, 2014: актеры и роли
Laggies Детка 2014 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Детка, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Линн Шелтон Линн Шелтон Lynn Shelton
В ролях
Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Марк Веббер Марк Веббер Mark Webber Кейтлин Дивер Кейтлин Дивер Kaitlyn Dever Тия Сиркар Тия Сиркар Tiya Sircar Дэниэл Зоватто Дилан Арнольд Дилан Арнольд Dylan Arnold
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