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Линн Шелтон

Lynn Shelton
Линн Шелтон
Линн Шелтон Lynn Shelton
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Дата рождения
27 августа 1965
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 мая 2020
Карьера
Режиссер, Актриса, Продюсер
Биография Линн Шелтон

Родилась в 1965 году. Сиэтл, Вашингтон, США.

Фильмография Линн Шелтон
Детка
Детка
драма 2014, США
7.0
Везунчики
Везунчики
драма 2013, США
6.0
Трогательное чувство
Трогательное чувство
драма 2013, США
5.0
Властелин разметки
Властелин разметки
драма, комедия 2013, США
7.0
Сестра твоей сестры
Сестра твоей сестры
комедия, драма 2012, США
7.0
И смех и грех
И смех и грех
комедия 2009, США
6.0
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