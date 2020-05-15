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Линн Шелтон
Линн Шелтон
Lynn Shelton
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Линн Шелтон
Lynn Shelton
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Дата рождения
27 августа 1965
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 мая 2020
Карьера
Режиссер, Актриса, Продюсер
Биография Линн Шелтон
Родилась в 1965 году. Сиэтл, Вашингтон, США.
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Фильмография Линн Шелтон
Детка
драма
2014, США
7.0
Везунчики
драма
2013, США
6.0
Трогательное чувство
драма
2013, США
5.0
Властелин разметки
драма, комедия
2013, США
7.0
Сестра твоей сестры
комедия, драма
2012, США
7.0
И смех и грех
комедия
2009, США
6.0
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