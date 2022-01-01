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Джоэль Картер
Джоэль Картер
Joelle Carter
О персоне
Фильмография
Джоэль Картер
Joelle Carter
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Дата рождения
10 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Томасвилл, Джорджия, США
Рост
174 см
Биография Джоэль Картер
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Фильмография Джоэль Картер
Джезабель
ужасы, триллер
2014, США
6.0
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