Проклятие Чаки - трейлер
Дата публикации: 2 августа 2013
Проклятие Чаки – В центре событий окажется молодая женщина по имени Ника тяжело переживающая самоубийство матери. Ее старшая сестра Барбара — властная, волевая женщина, — приезжает вместе с семьей к Нике, чтобы поддержать ее и уладить дела матери. Пока сестры заняты делом, малолетняя дочь Барбары находит в доме посылку пришедшую от неизвестного адресата, а в ней рыжеволосую куклу Чаки. Вскоре происходит череда кровавых убийств. Ника начинает подозревать, что в убийствах неким образом замешана кукла. По ходу дела выясняется, что у Чаки во всем этом есть особый интерес. Он решил закончить работу которую начал 20 лет назад, и в этот раз он намерен довести дело до кровавого и шокирующего финала.
5.9 Проклятие Чаки
Проклятие Чаки ужасы, триллер, боевик, 2013, США
