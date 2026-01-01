Оповещения от Киноафиши
Мейтленд МакКоннелл
Maitland McConnell
Мейтленд МакКоннелл
Мейтленд МакКоннелл
Maitland McConnell
Дата рождения
24 марта 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Рост
173 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
5.9
Проклятие Чаки
(2013)
Фильмография Мейтленд МакКоннелл
5.9
Проклятие Чаки
Curse of Chucky
ужасы, триллер, боевик
2013, США
Смотреть трейлер
