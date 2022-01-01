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Джордан Джаварис
Джордан Джаварис
Jordan Gavaris
О персоне
Фильмография
Джордан Джаварис
Jordan Gavaris
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Дата рождения
25 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Каледон, Онтарио, Канада
Биография Джордана Джавариса
Родился 25 сентября 1989 года. Каледон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Джордана Джавариса
Лес самоубийц
драма
2015, США
6.0
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