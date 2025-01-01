Alice [молится] Вот я ложусь спать, молюсь Господу душу сохранить. Если умру до рассвета, прошу Господа душу забрать. Благослови Джилл, бабушку и особенно тётю Нику. Аминь.

Barb А Чаки что говорит?

Alice Чаки говорит, что Бога нет.

Barb Что?

Alice Он сказал, жизнь — с#ка, а потом умираешь, как поросёнок на побегушках.

Barb Элис! Ты же знаешь, что ругаться — нехорошо!

Alice Я не ругалась, мамочка, это Чаки так сказал.

[смотрит на Чаки, потом обратно на Барб]

Alice Мамочка, я умру?

Barb Нет, дорогая, нет!

Alice Но бабушка умерла, а Чаки говорит, что мы все умрём.

Barb Элис, кто тебе это сказал? Джилл?

Alice Нет.

Barb Папа?