Barb
[говорит о том, что кукла Чаки была отправлена в дом по ошибке]
Очевидно, её сюда по ошибке прислали; она должна принадлежать кому-то другому. Да и у тебя, Элис, и так слишком много кукол...
Alice
Да, но Чаки — мой друг до конца!
Ian
Ну, я считаю, это действительно хороший жест.
[пауза]
Ian
Спасибо, тётя Ника!
[на Барб смотрит с неодобрением]
Ian
Это всего лишь кукла. Что может быть хуже, а?
Chucky
[голосом Хорошего Парня]
Я люблю, когда меня обнимают!
Alice
Я тоже люблю тебя обнимать, Чаки!
[крепко обнимает его, глаза Чаки зловеще расширяются]
Alice
[выглядит озадаченной]
Что, Чаки?
[прижимает куклу к уху, будто слушая, что он говорит]
Alice
О, Чаки хочет знать, что на ужин!