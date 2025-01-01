Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Проклятие Чаки Цитаты из фильма Проклятие Чаки

Цитаты из фильма Проклятие Чаки

Chucky 25 лет. С тех пор много семей приходило и уходило. Барклеи, Кинкейды, Тилли. Но Ника, твоя семья всегда была моей любимой. И теперь ты осталась последней. Если можно так сказать.
[злобно смеётся, потом смотрит вниз на Нику]
Chucky Знаешь, ты очень напоминаешь мне Энди Барклея. Такой же нытик, как и ты.
Nica Ты тоже его убил?
Chucky Вроде того. Я убил его детство. А если честно, я убил тебя 25 лет назад, не так ли, Ника? Ты не жила. Это не жизнь. Ты просто была на аппарате жизнеобеспечения. Пора выдергивать грёб#й штекер.
Nica [поднимает её голову, смотрит на неё] Так ты на самом деле Энди Барклея не убивал, да?
Chucky [отступает немного] Что?
Nica Это называется «тревожность завершения». Очень часто встречается у мужчин. Ты же мужчина, да?
Chucky [смотрит зло] Ох, я тебя медленно убью.
Nica [смеётся] А, теперь понятно. 25 лет — наверное, самое медленное убийство в истории. Чего же ты ждёшь? Знака от Бога?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Andy Barclay [наводит дробовик в лицо Чаки] Поиграй с этим.
Chucky Энди!
[выстрел, экран гаснет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice [молится] Вот я ложусь спать, молюсь Господу душу сохранить. Если умру до рассвета, прошу Господа душу забрать. Благослови Джилл, бабушку и особенно тётю Нику. Аминь.
Barb А Чаки что говорит?
Alice Чаки говорит, что Бога нет.
Barb Что?
Alice Он сказал, жизнь — с#ка, а потом умираешь, как поросёнок на побегушках.
Barb Элис! Ты же знаешь, что ругаться — нехорошо!
Alice Я не ругалась, мамочка, это Чаки так сказал.
[смотрит на Чаки, потом обратно на Барб]
Alice Мамочка, я умру?
Barb Нет, дорогая, нет!
Alice Но бабушка умерла, а Чаки говорит, что мы все умрём.
Barb Элис, кто тебе это сказал? Джилл?
Alice Нет.
Barb Папа?
Alice Нет, это Чаки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nica Ты — Чарльз Ли Рэй.
Chucky Друзья зовут меня Чаки.
Nica Ты мертв.
Chucky Нет, ты.
Nica Почему мы?
Chucky Твоя мать меня даже не упомянула? Я старый друг семьи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barb [после того, как Чаки бросается к ней с ножом] О, Боже. Элис.
Chucky Элис — моя. Теперь она знает...
[снимает остаток маскировки]
Chucky ...что Бога нет.
Chucky [смотрит на Барб] У тебя мамины глаза. И они всегда были слишком ЧЁРТ# БЛ#ЗКО РАСПОЛОЖЕНЫ!
[яростно вонзает нож в глаз Барб]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice Чаки, мне страшно.
Chucky [злобно смеётся] Тебе и должно быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky [поворачивается к Нике после убийства Иэна] Твоя очередь.
[Чаки бросается на Нику, крича]
Nica [Ника поднимает парализованные колени, когда Чаки наносит удар топором; он срезает ей ноги, но она не чувствует удара. Он смотрит на Нику, ошеломлённый; Ника срывает скотч с рта] Моя очередь.
[Ника сбивает Чаки с ног; вынимает топор из собственной плоти и обезглавливает Чаки топором]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice Чаки, ты меня нашёл!
Chucky Я же говорил, что найду.
Alice Где бабушка?
Chucky В подвале.
Alice Что она там делает?
Chucky Ничего.
Alice Чаки, мама и папа мертвы. Тётя Ника их убила.
Chucky Но я — твой друг до конца, Элис. А теперь время играть.
Alice Прятки?
Chucky Прячь душу. И знаешь что? Ты — ведущая.
Alice Почему я всегда должна быть ведущей?
Chucky Потому что ты — тот, кого никто и не заподозрит. Теперь закрой глаза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice Они меня здесь никогда не найдут, Чаки. Это лучшая игра в прятки на свете.
Chucky Просто заткнись, б##ь.
Alice Чаки, прекрати ругаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky [во флэшбэке, когда Чарльз Ли Рэй похищал мать Ники, когда она была беременна] Уже поздно, я пойду заберу Барби из детсада.
Sarah Нет!
[пауза]
Sarah Я имею в виду, нам не стоит побыть немного вдвоём?
Chucky А как же семейное время?
Sarah Позже...
[пауза]
Sarah Сейчас я хочу быть только с тобой.
Chucky Сара. Сара, ты была со мной целый день!
Sarah Этого мало.
Chucky Это эгоистичн#й п####цкий подход для матери!
Sarah Ты не хочешь делить меня с ней?
Chucky Нет. Нет. А что будет, когда ребёнок родится? Ты тоже меня от неё отдерёшь?
[пауза]
Chucky Это было бы для меня очень больно!
[пауза]
Chucky И ты же не хочешь видеть, как меня ранят, правда? Правда? Правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky Женщины. С ними не проживёшь. Точка.
[злобно смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tiffany Они так и не учатся.
[Тиффани говорит в пластиковый пакет с уликами, обращаясь к Чаки]
Tiffany Так кто следующий?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky Время играть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nica Барб, положи его!
[пауза]
Nica Слушай, я знаю, что это звучит безумно, но в этой кукле... я думаю, там что-то есть!
Barb [Барб стоит на балконе наверху, держа куклу Чаки] Постой секундочку!
[пауза]
Barb Ты об этом знаешь?
[имеется в виду Чаки]
Nica Ну... я думаю, что да...
Barb Ты знаешь, что в ней?
Nica [ошеломлённо] Знаешь?
Barb Почему ты мне не сказала?
Nica Я пытаюсь тебе сказать...
Barb Стой, стой! Когда ты узнала?
Nica [взволнованно] Какая разница?
Barb Мне важно!
[пауза]
Barb Мне важно, что моя собственная сестра настроена против меня!
Nica Нет! Нет, нет, нет, ты не понимаешь! Это...
Barb О, я прекрасно понимаю. Я понимаю, что тебе не нравится, что у меня есть своя жизнь!
Nica Нет, Барб, это не про то, что...
Barb Знаешь что, Ника? Это не моя вина. Поняла? То, что с тобой случилось — не моя вина!
[пауза]
Barb И не моя вина, что ты бросила школу, и не моя вина, что ты решила никогда не выходить из этого проклятого дома! Чего ты вообще ждала, знака с небес?
Nica Нет, Барб! Просто положи эту чёртову куклу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky [Голосом куклы] Жизнь коротка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Post Office Worker Следующий.
Tiffany Добрый день.
Post Office Worker Трёхдневная, двухдневная или экспресс?
Tiffany Экспресс. Очень срочно.
Post Office Worker Хрупкое?
Tiffany На удивление, нет.
Post Office Worker Примерная ценность?
Tiffany Моя мама всегда говорила, что любовь не купить ни за какие деньги.
Post Office Worker Тогда до 250. Хотите застраховать посылку?
Tiffany О, это не нужно.
Post Office Worker Страховка защищает вас и получателя.
Tiffany Сомневаюсь.
[смеётся]
Post Office Worker Скоропортящиеся товары? Живое животное?
Tiffany Просто отметьте «другое».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky Передавай привет малой от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nica [Держит нож на Чаки] Хочешь играть, м***к? Давай играть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nica Барб?
[пауза]
Nica Барб!
[Барб выходит с балкона верхней лестницы, держа Чаки]
Nica Барб, где Алиса?
Barb Играет в чёртову прятки.
Nica [снизу по лестнице] Барб, положи его!
Barb Что с тобой не так?
Nica [истерично] Я знаю, звучит безумно, но в этой кукле — что-то есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky [тихо] Ника.
[злобно смеётся]
Chucky Я тебя достану.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chucky [Сара, похоже, настучала в полицию на Чарльза после того, как он увидел, как они приехали к нему в логово] Почему? Почему ты хочешь разрушить эту семью?
Sarah Ты разрушила мою семью!
[плюётся в него]
Chucky Нет. Я же говорил. Я всегда любил семьи. Особенно детей.
[Чаки наносит удар в живот Сары]
Nica [Понимает, почему она парализована] Ты сделала это со мной?
Chucky Нет, Ника. Это ты сделала это со мной. Ты и твоя мама.
[Флэшбэк к сцене в игрушечном магазине из первого фильма]
Chucky Она предала меня. Сдала меня на убой. Но я знал, как вернуться. Понадобилось 25 лет, но поверь, оно того стоило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barb [говорит о том, что кукла Чаки была отправлена в дом по ошибке] Очевидно, её сюда по ошибке прислали; она должна принадлежать кому-то другому. Да и у тебя, Элис, и так слишком много кукол...
Alice Да, но Чаки — мой друг до конца!
Ian Ну, я считаю, это действительно хороший жест.
[пауза]
Ian Спасибо, тётя Ника!
[на Барб смотрит с неодобрением]
Ian Это всего лишь кукла. Что может быть хуже, а?
Chucky [голосом Хорошего Парня] Я люблю, когда меня обнимают!
Alice Я тоже люблю тебя обнимать, Чаки!
[крепко обнимает его, глаза Чаки зловеще расширяются]
Alice [выглядит озадаченной] Что, Чаки?
[прижимает куклу к уху, будто слушая, что он говорит]
Alice О, Чаки хочет знать, что на ужин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice [после того, как съела чили] Хмм. Хмммм...
Nica Элис, дорогая, что-то не так?
Alice Вкус странный.
[пауза]
Alice Может, мы переборщили с орегано.
Barb [смеётся] Элис, милая, не так уж и плохо.
[пауза]
Barb Ешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Фрэнк [после того, как он извинился и вышел из-за стола] Увидимся утром... на кладбище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Sarah [звонит дверь; Ника сидит за ноутбуком, смотрит сайты путешествий] Ника?
[дверной звонок не перестаёт звенеть]
Sarah Ника, у двери кто-то.
Nica Я занята!
Sarah Ника, пожалуйста!
Nica [раздражённо] Блин.
[Ника отъезжает от ноутбука и идёт открывать дверь]
Sarah Что такого важного ты делаешь?
Nica Игралась в пасьянс...
Sarah Компьютер читерит, знаешь ли.
Nica Да ну, я к этому привыкла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ника [после флирта с курьером у двери] Этот парень что, за мной клеился?
Сара Детка, ты прекрасна...
Ника [улыбается] Спасибо, но... мне кажется, это он за мной клеился. Может, мне ему ответить?
Сара Ника, он просто был вежлив!
[Ника смотрит злобно]
Сара Прости. Ой, дорогая, я просто не хочу, чтобы ты снова пострадала.
Ника [Сара смотрит на посылку] Я думала, ты перестала заказывать с Домашнего шопинга.
Сара Я ничего не покупала уже три недели.
Ника Возможно, у тебя есть тайный поклонник.
Сара Звучишь как будто ревнуешь.
Ника Нет. Совсем нет...
[пауза]
Ника Просто не хочу, чтобы ты снова пострадала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barb Мама оставила дом нам двоим.
Nica И что?
Barb Так...
[пауза]
Barb Я думаю, нам стоит подумать о продаже.
Nica [удивлённо] О чём ты говоришь?
Barb Ника, это место просто шикарное. К тому же гораздо ближе к нам, ты стала бы видеться с нами гораздо чаще. А на твою половину от продажи дома ты могла бы жить без забот всю жизнь.
Nica Речь не обо мне. Речь о деньгах...
Barb Ты же знаешь, у нас непросто. Печатные издания умирают. Ян теперь работает в Старбаксе! Придётся отдавать Элис в обычную школу. А она так мечтала учиться в Сент-Бриджит. Я не хочу лишать ребёнка этого...
Nica У тебя же есть няня, которая живёт с вами!
Barb Да вот, на самом деле это не очень работает.
Nica Барб, это мой дом!
Barb Ника, я знаю, что это трудно! Но ты правда думаешь, что сможешь справиться здесь совсем одна? Мама хотела, чтобы о тебе позаботились. Это было её единственное желание...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Фиона Дуриф
Фиона Дуриф
Fiona Dourif
Алекс Винсент
Alex Vincent
Саммер Х. Хауэлл
Summer H. Howell
Даниэль Бисутти
Danielle Bisutti
Шэнтал Куэснел
Chantal Quesnel
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Jennifer Tilly
Бреннан Эллиотт
Brennan Elliott
Эй Мартинез
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
3 ромкома из 90-х, от которых на Reddit в восторге и сегодня: идеальный рецепт для свидания
Летали даже бастарды: почему тогда дракона не было у короля Визериса?
Не просто ремейк, а смесь Гайдая, Рязанова и «Форрест Гампа»: кинокритик объяснил, почему ТНТ в очередной раз переснимает советскую классику
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше