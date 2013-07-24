Невероятные приключения итальянцев в Америке
– Анжела — смешная секретарша, вылетевшая с работы за истерику, устроенную в застрявшем лифте самому главному боссу. Нино — катастрофически несмешной клоун, которого освистывают дети на утренниках. Антонио — официант, мнящий себя крутым картежником, но проигрывающий покерную партию даже несовершеннолетнему сыну хозяина. Кармен — безработная красотка, брюнетка с виду, но по интеллектуальному коэффициенту — натуральная блондинка. Микеле — придурковатый работник зоопарка, уволенный по сокращению и захвативший в заложники обезьяну. Что объединяет этих неудачников в настоящую сплоченную банду? Кровые узы. Все они, как выясняется, внебрачные дети миллионера Ванни Гальвани, унаследовавшие по завещанию крупную сумму. При одном условии — доставить урну с прахом папаши в Аризону… Путешествие будет опасным — за океаном итальянских простаков поджидают искушения и испытания, не менее впечатляющие, чем те, что выпали на долю их мифологического предшественника Геркулеса: медведи гризли, ядовитые змеи, проститутки и казино Вегаса. И наградой за прохождение этого квеста будет подлинное братство, куда более ценное, чем многомиллионное наследство.
