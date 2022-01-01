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Анна Фольетта
Анна Фольетта
Anna Foglietta
О персоне
Фильмография
Анна Фольетта
Anna Foglietta
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Дата рождения
3 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анны Фольетты
Родилась 3 апреля 1979 года. Рим, Италия.
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Фильмография Анны Фольетты
Недуг
драма
2017, Италия
6.0
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
2016, Италия
7.0
Джулия и мы
комедия
2015, Италия
6.0
Невероятные приключения итальянцев в Америке
комедия
2013, Италия
5.0
Секс – за деньги, любовь – бесплатно
комедия
2011, Италия
6.0
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