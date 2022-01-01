Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Винченцо Салемме
Винченцо Салемме
Vincenzo Salemme
О персоне
Фильмография
Винченцо Салемме
Vincenzo Salemme
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июля 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Баколи, Италия
Биография Винченцо Салемме
Развернуть
Фильмография Винченцо Салемме
Папаши
комедия
2020, Италия
5.0
Невероятные приключения итальянцев в Америке
комедия
2013, Италия
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне