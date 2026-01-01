Оповещения от Киноафиши
Маурицио Маттиоли Maurizio Mattioli
Маурицио Маттиоли

Maurizio Mattioli

Дата рождения
3 июня 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Да здравствует Италия! 6.1
Да здравствует Италия! (2012)
Преступник никогда не уходит на пенсию 5.5
Преступник никогда не уходит на пенсию (2017)
Невероятные приключения итальянцев в Америке 5.1
Невероятные приключения итальянцев в Америке (2013)

Фильмография Маурицио Маттиоли

Жанр
Год
Жуткая семейка. Свадебный переполох 4.4
Жуткая семейка. Свадебный переполох Un matrimonio mostruoso
комедия 2023, Италия
Локдаун по-итальянски 2.1
Локдаун по-итальянски Lockdown all'italiana
комедия 2020, Италия
Преступник никогда не уходит на пенсию 5.5
Преступник никогда не уходит на пенсию Il crimine non va in pensione
комедия 2017, Италия
Невероятные приключения итальянцев в Америке 5.1
Невероятные приключения итальянцев в Америке Mai Stati Uniti
комедия 2013, Италия
Да здравствует Италия! 6.1
Да здравствует Италия! Viva l'Italia
комедия 2012, Италия
Блокбастер 3D 3.8
Блокбастер 3D Box Office 3D: Il film dei film
комедия 2011, Италия
