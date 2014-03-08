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Вероника Марс
Veronica Mars
Вероника Марс, 2014
2014 / США
Трейлер
8.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
комедия
детектив
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8.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2014
Премьера онлайн
14 марта 2014
Премьера в мире
8 марта 2014
Режиссер
Роб Томас
В ролях
Кристен Белл
Габи Хоффманн
Мартин Старр
Кристен Риттер
Тина Мажорино
Все актеры и съемочная группа
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22 августа 2018 12:08
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