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Вероника Марс Вероника Марс
Киноафиша Фильмы Вероника Марс
Veronica Mars

Вероника Марс, 2014

2014 / США
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 14 марта 2014
Премьера в мире 8 марта 2014
Режиссер
Роб Томас
В ролях
Кристен Белл
Кристен Белл
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Мартин Старр
Мартин Старр
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Тина Мажорино
Тина Мажорино
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вероника Марс 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Веронику Марс» с Кристен Белл возродят на Hulu Подростковый детективный сериал «Вероника Марс» обретет вторую жизнь на стрим-сервисе Hulu. Кристен Белл вернется к роли девушки-сыщика, принесшей ей мировую известность. Создатель
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22 августа 2018 12:08
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