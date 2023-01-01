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Акт убийства
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The Act of Killing
Акт убийства
2012 / Дания / Норвегия / Великобритания / Швеция / Финляндия
8.5
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10
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Рейтинг IMDb: 8.2
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