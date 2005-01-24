Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Человек гризли
7.6 Рейтинг IMDb: 7.7
Человек гризли

Человек гризли

Grizzly Man 18+
О фильме

Фильм рассказывает о печальной судьбе исследователя-любителя Тимоти Тредвелла, посвятившего себя изучению повадок самого свирепого медведя на планете — гризли. Жизнь Тредвелла оборвалась в октябре 2003 года на Аляске.

Огромный медведь разорвал исследователя и его подругу во время очередного путешествия. На протяжении картины друзья и коллеги Тимоти пытаются понять причины его необыкновенного увлечения и ответить, что заставляет современного человека отказаться от благ цивилизации в пользу дружбы с гигантским медведем.

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 28 июля 2005
Премьера в мире 24 января 2005
Дата выхода
24 января 2005 Россия 12+
3 февраля 2006 Великобритания
13 ноября 2006 Германия
24 ноября 2006 Италия
24 января 2005 Казахстан
8 декабря 2005 Нидерланды
28 июля 2005 Норвегия 18
12 августа 2005 США
24 января 2005 Украина
7 декабря 2005 Франция
MPAA R
Сборы в мире $4 065 199
Производство Lionsgate, Discovery Docs, Real Big Production
Другие названия
Grizzly Man, El hombre oso, A grizzlyember, Bi Kịch Hoang Dã, Čovek-grizli, Człowiek niedźwiedź, Grislimees, Karhumies, O Homem Urso, Omul grizzly, Žmogus grizlis, Людина-грізлі, Чeловек гризли, グリズリーマン, 灰熊人, 熊人
Режиссер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
В ролях
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Кэрол Декстер
Вэл Декстер
Вилли Фултон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6
11 голосов
7.7 IMDb
Отзывы о фильме

