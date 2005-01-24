Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм рассказывает о печальной судьбе исследователя-любителя Тимоти Тредвелла, посвятившего себя изучению повадок самого свирепого медведя на планете — гризли. Жизнь Тредвелла оборвалась в октябре 2003 года на Аляске.
Огромный медведь разорвал исследователя и его подругу во время очередного путешествия. На протяжении картины друзья и коллеги Тимоти пытаются понять причины его необыкновенного увлечения и ответить, что заставляет современного человека отказаться от благ цивилизации в пользу дружбы с гигантским медведем.
|24 января 2005
|Россия
|12+
|3 февраля 2006
|Великобритания
|13 ноября 2006
|Германия
|24 ноября 2006
|Италия
|24 января 2005
|Казахстан
|8 декабря 2005
|Нидерланды
|28 июля 2005
|Норвегия
|18
|12 августа 2005
|США
|24 января 2005
|Украина
|7 декабря 2005
|Франция