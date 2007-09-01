Пообещав не снимать "еще одно кино о пингвинах", режиссер Вернер Херцог отправляется в Антарктиду с намерением сделать фильм о том, что скрывается среди бесконечных льдов. Эта история начинается на военном самолете, который доставляет съемочную группу на станцию "Макмурдо" — к американскому исследовательскому центру Антарктики. Станция расположена на южной стороне Острова Росса и может поддерживать жизнеобеспечение более тысячи человек. Херцог берет интервью у философов, банкиров, и даже нескольких кинематографистов — у всех тех, кому настолько осточертела обычная городская жизнь, что они оказались готовы сбежать в страну вечной мерзлоты. Херцог не скрывает своего разочарования тем, что жизнь на станции до боли похожа на городскую — здесь есть даже курсы йоги и везде стоят торговые автоматы. Но это лишь начало путешествия, и впереди режиссера ждет много сюрпризов...

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