Номинация на Оскар как лучший документальный фильм в 2009 году.
Пообещав не снимать "еще одно кино о пингвинах", режиссер Вернер Херцог отправляется в Антарктиду с намерением сделать фильм о том, что скрывается среди бесконечных льдов. Эта история начинается на военном самолете, который доставляет съемочную группу на станцию "Макмурдо" — к американскому исследовательскому центру Антарктики. Станция расположена на южной стороне Острова Росса и может поддерживать жизнеобеспечение более тысячи человек. Херцог берет интервью у философов, банкиров, и даже нескольких кинематографистов — у всех тех, кому настолько осточертела обычная городская жизнь, что они оказались готовы сбежать в страну вечной мерзлоты. Херцог не скрывает своего разочарования тем, что жизнь на станции до боли похожа на городскую — здесь есть даже курсы йоги и везде стоят торговые автоматы. Но это лишь начало путешествия, и впереди режиссера ждет много сюрпризов...
Encounters at the End of the World, Begegnungen am Ende der Welt, Encuentros en el fin del mundo, Rencontres au bout du monde, Cuộc gặp gỡ ở nơi tận cùng thế giới, Encontros no Fim do Mundo, Incontri ai confini del mondo, Ootamatud kohtumised maailma lõpus, Spotkania na krańcach świata, Susitikimai prie pasaulio krašto, Találkozások a világ végén, Συναντήσεις στο τέλος του κόσμου, Вcтречи на краю света, 世界の果ての出会い, 冰旅紀事, 世界尽头的奇遇
Stefan PashovЕсть прекрасная цитата американского философа Алана Уоттса. Он говорил, что через наши глаза вселенная постигает сама себя, а через наши уши вселенная слушает свои космические гармонии. И мы — свидетели, через которых вселенная осознаёт свою славу, своё величие.
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