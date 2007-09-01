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Постер фильма Встречи на краю света
7.7
Встречи на краю света - Трейлер
Киноафиша Фильмы Встречи на краю света
7.7

Встречи на краю света

, 2007
Encounters at the End of the World
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Встречи на краю света
7.7
Встречи на краю света - Трейлер
Встречи на краю света  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Номинация на Оскар как лучший документальный фильм в 2009 году.
Пообещав не снимать "еще одно кино о пингвинах", режиссер Вернер Херцог отправляется в Антарктиду с намерением сделать фильм о том, что скрывается среди бесконечных льдов. Эта история начинается на военном самолете, который доставляет съемочную группу на станцию "Макмурдо" — к американскому исследовательскому центру Антарктики. Станция расположена на южной стороне Острова Росса и может поддерживать жизнеобеспечение более тысячи человек. Херцог берет интервью у философов, банкиров, и даже нескольких кинематографистов — у всех тех, кому настолько осточертела обычная городская жизнь, что они оказались готовы сбежать в страну вечной мерзлоты. Херцог не скрывает своего разочарования тем, что жизнь на станции до боли похожа на городскую — здесь есть даже курсы йоги и везде стоят торговые автоматы. Но это лишь начало путешествия, и впереди режиссера ждет много сюрпризов...

В ролях

Вернер Херцог
Вернер Херцог
Narrator
Scott Rowland
Self - Transportation Dept.
Stefan Pashov
Self - Philosopher, Forklift Driver
Doug MacAyeal
Self - Glaciologist
Ryan Andrew Evans
Self - Filmmaker, Cook
Kevin Emery
Self - Survival School Instructor
Olav T. Oftedal
Self - Nutritional Ecologist
Regina Eisert
Self - Physiologist
David R. Pacheco Jr.
Self - Journeyman Plumber
Samuel S. Bowser
Self - Cell Biologist
Режиссер Вернер Херцог
Сценарист Вернер Херцог
Композитор Генри Кайзер, David Lindley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 сентября 2007
Дата выхода
1 сентября 2007 США
MPAA G
Сборы в мире $1 205 464
Производство Discovery Films, Creative Differences Productions, Discovery Channel
Другие названия
Encounters at the End of the World, Begegnungen am Ende der Welt, Encuentros en el fin del mundo, Rencontres au bout du monde, Cuộc gặp gỡ ở nơi tận cùng thế giới, Encontros no Fim do Mundo, Incontri ai confini del mondo, Ootamatud kohtumised maailma lõpus, Spotkania na krańcach świata, Susitikimai prie pasaulio krašto, Találkozások a világ végén, Συναντήσεις στο τέλος του κόσμου, Вcтречи на краю света, 世界の果ての出会い, 冰旅紀事, 世界尽头的奇遇

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Встречи на краю света - Трейлер
Встречи на краю света Трейлер
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Цитаты

[последние слова]
Stefan Pashov Есть прекрасная цитата американского философа Алана Уоттса. Он говорил, что через наши глаза вселенная постигает сама себя, а через наши уши вселенная слушает свои космические гармонии. И мы — свидетели, через которых вселенная осознаёт свою славу, своё величие.

Отзывы о фильме

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