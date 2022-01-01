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Алексей Вакулов

Aleksey Vakulov
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов Aleksey Vakulov
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Дата рождения
3 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Алексея Вакулова

Алексей Вакулов появился на свет 3 февраля 1983 года в Северной столице России. Леша рос спортивным ребенком, увлекался тайским боксом, посещал занятия по кикбоксингу и имел 1-ю категорию по фехтованию.

Получив аттестат зрелости, юноша поступил в Ярославский театральный институт, который окончил в 2005 году. Специальность Вакулова звучала как «актер драматического театра и кино». Затем Алексей продолжил учебу во ВГИКе, где его наставником выступил Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Кара.

Кинодебют Алексея состоялся в 2008 году: он появился в нескольких эпизодах многосерийных проектов «Дорожный патруль-2» и «Зайцев +1». Позже сыграл в ряде детективных картин.

Вакулов предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни с поклонниками и журналистами. Несмотря на то, что актер активно ведет страницы в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте, там, в основном, можно увидеть снимки съемочного процесса, игр с псом, отдыха и поездок, например, в Черногорию в 2017 году. На одной из фотографий он обнимает неизвестную широкой общественности девушку, подпись к фото весьма красноречива – «любовь».

Алексей по-прежнему активно занимается спортом, с удовольствием водит машину и мотоцикл. К тому же, актер имеет хорошее чувство юмора: у него есть свой YouTube-канал, на котором можно увидеть небольшие скетчи.

Интересные факты о Алексее Вакулове
  • Алексей на безвозмездной основе принял участие в дебютном фильме молодого режиссера Амура Амерханова «Сайти – сын Зоули». Короткометражка на ингушском языке удостоилась наград от ряда кинофестивалей.
  • Актер увлекается верховой ездой, любит кататься на коньках, роликах, горных лыжах и сноуборде.
  • Помимо русского и английского, Алексей немного говорит на испанском языке.
  • У Алексея есть бульдог по кличке Снуп и кот Макс.
Фильмография Алексея Вакулова
Чемпионы
Чемпионы
спорт, драма 2014, Россия
6.0
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