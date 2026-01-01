Оповещения от Киноафиши
Алексей Боченин Aleksey Bochenin
Киноафиша Персоны Алексей Боченин

Алексей Боченин

Aleksey Bochenin

Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

БАгИ 6.9
БАгИ (2011)
Иуда 6.9
Иуда (2013)
Чёртово Колесо 4.3
Чёртово Колесо (2019)

Фильмография Алексей Боченин

Жанр
Год
Чёртово Колесо 4.3
Чёртово Колесо Ferris Wheel
драма, короткометражный 2019, Россия
Иуда 6.9
Иуда Iuda
драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
БАгИ 6.9
БАгИ BAgI
драма, семейный 2011, Россия

Другие проекты Алексей Боченин
Ромео и Джульетта
16+
Ромео и Джульетта
Билеты
