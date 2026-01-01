Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Алексей Боченин
Aleksey Bochenin
Алексей Боченин
Aleksey Bochenin
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет
Театр им. Пушкина
Развернуть
Популярные фильмы
6.9
БАгИ
(2011)
6.9
Иуда
(2013)
4.3
Чёртово Колесо
(2019)
Фильмография Алексей Боченин
Жанр
Все
Драма
Короткометражный
Семейный
Год
Все
2019
2013
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
4.3
Чёртово Колесо
Ferris Wheel
драма, короткометражный
2019, Россия
6.9
Иуда
Iuda
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.9
БАгИ
BAgI
драма, семейный
2011, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
