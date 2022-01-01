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Алина Сергеева

Алина Сергеева
Алина Сергеева
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Дата рождения
10 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Челябинск, СССР (Россия)
Рост
167 см
Биография Алины Сергеевой

Алина Сергеева родилась 10 февраля 1983 года в Челябинске. Творческие способности проявлялись в Алине с раннего детства. Она занималась танцами и пением, играла на музыкальных инструментах и мечтала стать актрисой. Поэтому в семь лет родители отдали ее в школу с театральным уклоном. Однако из-за тяжелого характера у Алины вскоре возникли конфликты с учителями, и родителям пришлось перевести дочь в физико-математический класс. Несмотря на отсутствие склонностей к точным наукам, Алине удавалось справляться с программой, но мысли об актерской карьере она не оставила. В последние годы школы она вернулась в театральный класс и получила аттестат с профильным уклоном, который помог ей поступить в РАТИ, в класс Геннадия Хазанова.

После окончания учебы в 2004 году юная актриса играла на сценах разных московских театров, заслужив признание в театральных кругах.

Кинодебют Алины состоялся в картине-сказке «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства». Ее появление в фильме было эпизодическим и осталось незамеченным. Зато вскоре молодая актриса получила главную роль в ленте «Слушая тишину», после которой Сергеева проснулась знаменитой. Эта киноработа принесла юному дарованию множество профессиональных наград.

С тех пор Алина приняла участие в ряде полнометражных фильмов и телесериалов и по праву стала одной из самых перспективных актрис российского кинематографа. Во время съемок одного из телепроектов она встретила своего будущего супруга Владимира Янощука. Детей у пары пока нет.

Интересные факты о Алине Сергеевой
  • В театральной школе Алина познакомилась с Константином Авдеевым. После школы юноша поступил во МХАТ и позвал Алину жить к себе. Девушка какое-то время ночевала в одной комнате в общежитии с пятью парнями;
  • Алину часто мучили вопросом об отношениях с Олегом Гаасом, сыгравшим главную мужскую роль в сериале «Любимая учительница». Поклонники полюбили пару на экране и жаждали увидеть актеров вместе в реальности. Но слухи о романе оба опровергли;
  • Алина увлекается рукоделием. Она своими руками шьет красивых шерстяных кукол, а также расписывает посуду. Актриса публикует снимки своих изделий в своем Instagram-аккаунте и вместе с фанатами придумывает имена своим поделкам;
  • Артистка держит себя в отличной спортивной форме, посещает бассейн и турецкую баню. Любит путешествовать.
Фильмография Алины Сергеевой
Отдать концы
Отдать концы
комедия, драма 2013, Россия
5.0
Пять лет и один день
Пять лет и один день
драма 2012, Украина
6.0
Покушение
Покушение
драма 2009, Беларусь
5.0
Слушая тишину
Слушая тишину
мелодрама 2007, Россия
7.0
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