Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юрис Лауциньш
Yuris Lautsinsh
Киноафиша
Персоны
Юрис Лауциньш
Юрис Лауциньш
Yuris Lautsinsh
Дата рождения
25 мая 1957
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
23 декабря 2013
Место рождения
Даугавпилс, СССР (Латвия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Биография Юриса Лауциньша
Юрис Лауциньш - . Родился 25 мая 1957 (Даугавпилс, Латвия).
Развернуть
Популярные фильмы
7.5
Сибирь. Монамур
(2011)
6.6
Гончие
(2007)
6.6
Дорога в пустоту
(2012)
Фильмография Юриса Лауциньша
Золото Глории
приключения, фэнтези
2014, Россия/Куба
5.9
Беглецы
Begletsy
триллер, приключения
2014, Россия / Казахстан
Смотреть трейлер
4.8
Майор полиции
криминал, детектив
2013, Россия
5.4
Разносчик
Raznoschik
детектив, драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
5.2
Отдать концы
Otdat kontsy
комедия, драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Дорога в пустоту
мелодрама
2012, Россия/Украина
7.5
Сибирь. Монамур
Sibir. Monamur
драма
2011, Россия
Смотреть трейлер
4.8
Побег
драма, боевик, криминал
2010, Россия
Показать еще
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле может убивает «движки» ваших современных авто
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить