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Пришелец Пришелец
Киноафиша Фильмы Пришелец Отзывы о фильме «Пришелец»
Пришелец 2018 / Россия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3
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Отзывы о фильме «Пришелец»

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Наша рецензия

Что наша жизнь? – Игра! Точнее, реалити-шоу. И важнее ТВ-программ, конечно же, нет ничего. Поэтому, когда телевизионщики пришли в ЦУП (центр управления полетами) и выгнали сотрудников с их насиженных мест, те поворчали немного, но подчинились. Так в эфире появилось новое шоу – «Марсианин». В нем космонавт, застрявший в одиночестве на Красной планете, три раза в день рассказывал землянам о своём марсианском житье-бытье. И это – увы! – была вовсе не выдумка…

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leadraven 16 апреля 2018, 01:56
Опять позоримся...
16 апреля 2018, 01:56 Ответить
derkach 18 сентября 2018, 11:05
Дно здесь...!?
18 сентября 2018, 11:05 Ответить
prockuringo 18 октября 2018, 10:03
Нормусь тизер. Наконец то наши начали снимать. От голливуда тошнит...
18 октября 2018, 10:03 Ответить
Валентин 1 ноября 2018, 21:37
Не получается у нас с Марсом. Ни в жизни, ни в кино :)
Пришелец

Давайте представим классический советский пожарный щит, с красным основанием, красным ящиком с надписью песок и прочими пожарными штуками.
Что и к чему мы видим в этой конструкции? Ироничную игру смыслов (песок, красный цвет->на Марсе красный песок)?
И да, но по большей части нет ;) Потому как эта картинка это суть этого фильма. Этот песок нужен чтобы потушить пуканы создателей Пришельца, когда их будут закидывать помидорами ;))) Он так же нелеп и смотрится как прикол, чтобы поржать.
Да, фильм так плох.

Почти с первых кадров складывается впечатление, что фильм снимал школьник для детсадовцев, на столько всё шаблонно, плоско, переиграно и вторично-скопипащено... И чехарда с жанром на протяжении всего фильма, вкупе с таким количеством логических дыр, что их больше только в решете не добавляют.Минутка шуток про твою маму: Пришелец так плох, что твоей маме даже Обитаемый остров Бондарчука будет почти шедевром.

Казалось бы вдохновлялись и копировали образы, сюжет, дизайн, костюмы из хороших источников, но увы, создатели Пришельца всё сделали уже почти как обычно для нашего кино, тяп-ляп. Даже не знаю за что похвалить этот фильм... потому как делать хорошую картинку мы вроде как научились, но и тут нашлось пара огрехов (если не брать их в расчёт, то вот один плюсик Пришельца, картинка не стыдная ;) ).
Вот единственно, что получилось хорошо, так это сам факт неожиданного твиста сюжета, но по сути, даже сам этот поворот только для того, чтобы он просто был. Вновь наш кинематограф нас не радует, что печаль, ведь могло бы быть действительно хорошо, будь это к примеру, антиутопичная жёсткая сатира.
Точно не стоит тратить время на это фильм.
А если хочется нашего космоса, пересмотрите Салют-7.
Моя оценка: 3 из 10

P.S. Думается мне, что и про этот фильм на первом и втором канале будут экспресс «интервью» о том, какой же это классный фильм :)
1 ноября 2018, 21:37 Ответить
Вика Дурова 2 ноября 2018, 14:44
Оценка
Недавно побывала на пресс-показе нового российского фильма Пришелец.
Фильм вызывал смешанные чувства, но точно не оставил никого равнодушным. Если кто-то думает что это плагиат на Марсианина Ридли Скотта, то глубоко заблуждается. Наш фильм очень человечный и глубокий, авторы пытаются затронуть струнки души, а не напихать побольше экшена и плоских шуточек...
Думаю ещё долго буду вспоминать некоторые моменты фильма, особенно концовку, а если хотите новых эмоций и мыслей, то ждите 8 ноября и вперёд в кино!
2 ноября 2018, 14:44 Ответить
Алексей Трубецкой 4 ноября 2018, 17:26
История создания фильма настолько же интересна, как и сама картина. Сколько же проблем встало перед создателями за время производства даже представить сложно... Сначала всё пошло не так из-за выхода одноимённого фильма Ридли Скотта, пришлось переносить даты премьеры и вступать в судебные тяжбы. Далее в 2016 году произошла страшная трагедия - погиб режиссёр и главный герой фильма Александр Куликов...
Но не смотря на все превратности судьбы фильм был создан и скоро предстанет на суд широкой публики!
Кино получилось красивым и душевным, зритель сопереживает главному герою оказавшемуся за миллионы километров от дома и его другу, борющемуся за жизнь близкого человека.
В фильме затронуты многие философские темы, кто мы, к чему идём и что вообще нами движет... Думаю каждый сам для себя должен ответить на этот вопрос.
Так что скоро идём и смотрим Пришельца, и понимаем кто Мы есть...
4 ноября 2018, 17:26 Ответить
milkova.2006 8 ноября 2018, 15:45
Оценка
За последний год, наверное это единственный фильм из просмотренных, который оставил после себя отпечаток. Однозначно, это не совсем то, что я ожидала увидеть, но могу сказать, что открыла для себя нечто новое.. нахожусь по впечатлением до сих пор.. для отечественного кино, это новый уровень.. имхо..
8 ноября 2018, 15:45 Ответить
Оксана Колыхан 8 ноября 2018, 20:07
Оценка
Тронуло до глубины души
Тронуло до глубины душиЯ не критик, я могу оценить фильм просто как зритель. Меня фильм захватил сразу...сначала я переживала за главного героя, который волею судьбы оказался на Марсе. Потом за героя Андрея Смолякова, который не знал как помоч другу. Немного бесил меня весь этот шоу-бизнес (но мне кажется это и было задумкой, он и должен был бесить). В итоге, когда ты вдруг осознаешь, что фильм то не о Марсе, космосе, пришельцах или еще чем то фантастическом. Фильм о людях, о том как мы ради денег готовы продать все, даже самих себя...вдруг стало тоскливо, захотелось встать и закричать во все горло "ЛЮДИ, ДОЛГО ЕЩЕ МЫ С ВАМИ БУДЕМ ТАК ЖИТЬ?". Прямо ком в горле, и почему то обида...еще не поняла за что мне так обидно....но я об этом подумаю. Знаете, очень хорошо, что после фильма хочется подумать...
8 ноября 2018, 20:07 Ответить
tanita_ru 9 ноября 2018, 16:00
Оценка
Фильм отвратительный. Мне очень понравилась "форма"; я не любитель спецэффектов, и визуально мне было всего достаточно. Но содержание у фильма даже не на "0", а на "-1".
Не понравилась игра актеров; Смолякову в его последнем монологе, обращенном к "марсианину", совсем "не верится".
Мысли, которые есть в фильме, все "мелкие", нет ни одной глубокой мысли, которая привлекла бы внимание, и заставила бы мозг думать и развивать ее. Сплошные штампы. Фильм вообще не достоин попадания в жанр "драмы", из-за плохого сценария, диалогов, игры актеров, отсутствия мыслей "драма" там вышла совершенно надуманной.
Единственное, что мне понравилось, это робот. Миленький такой был бы домашний питомец-робот.
9 ноября 2018, 16:00 Ответить
Елена Глызина 10 ноября 2018, 14:22
ПРИШЕЛЕЦ (На Земле как-то все запуталось.)
Фильм снят в жанре фантастический драмы и посвящен режиссеру картины Александру Куликову - он трагически погиб в 2016 г. Вот такое странное совпадение.
Выбирая фильм к просмотру, я посмотрела несколько рекламных трейлеров. От монстров и крови меня давно тошнит. Поэтому из новинок выбрала «Пришелец». Несмотря на то, что картина снята в жанре фантастики, а не исторической драмы это-русское кино.
Фильм начинается с неудачного приземления корабля «Союз» на Марс во время песчаной бури. Командир корабля Александр Чапаев, рискуя своей жизнью спасает экипаж, отправив его на землю в основном модуле. Сам Александр чудом остается жив и выходит на связь с ЦУП и с другом – куратором проекта и директором ЦУПа, который для спасения Чапаева идет на сделку с шоуменом. А сделка такая: ежедневная онлайн трансляция шоу «Марсианин». С этого момента начинает разворачиваться сюжет и на Земле, и на Марсе.
На Земле скотский спектакль, в которой каждый день онлайн передача с космонавтом, оказавшемся в одиночестве на Марсе, на грани жизни и смерти, возможного сумасшествия. Шоу «Марсианин» гротескно напоминает шоу из фильма «Пятый элемент». ЦУП превратился в балаган Передачи становится все более пошлыми и заканчиваются скандалом. Как будто не было проекта, экспедиции, высадки на Марс, не было человеческого подвига. А был подлог - шоу. На мониторе шоумена стадо баранов. –Вот идет человек, знает ли он куда идет? Мы подскажем ему куда, и зачем идти. Оболванивание идет полным ходом по планете. Герой Смолякова говорит: Мы тут оскотинились.
Вторая линия фильма происходит на Марсе. На меня повеяло «Солярисом» Тарковского. На планете аппараты фиксируют движение, которое появляется и исчезает, его не удается изучить. Это существо выглядит, как энергия: голубое свечение, молнии, разряды. Это что-то внедряется в космонавта через мучительные головные боли. Но это не страшные существа из американских ужастиков. А как будто космос входит в человека. Или человек становится частью космоса.
По-большому счету мы все Пришельцы. Человек приходит в этот мир и сам формирует реальность и на Марсе, и на Земле.... Какие мы, такая и действительность. - Но на Марсе я один, а на Земле нас слишком много и все так запуталось, говорит Чапаев.
Александру Чапаеву пришлось погибнуть, чтобы доказать, что он жив. Земные приборы фиксируют взрыв на Марсе в месте посадки корабля, а это значит экспедиция не была фарсом.
Финал у картины красивый: человек растворяется, как светлая точка уходит в небо, где таких точек миллиарды. Откуда пришли туда и уйдем, главное не оскотиниться. Приятного просмотра, рекомендую.
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10 ноября 2018, 14:22 Ответить
Елена Глызина 10 ноября 2018, 14:31
ПРИШЕЛЕЦ

Фильм снят в жанре фантастический драмы и посвящен режиссеру картины Александру Куликову - он трагически погиб в 2016 г. Вот такое странное совпадение.

Фильм начинается с неудачного приземления корабля «Союз» на Марс во время песчаной бури. Командир корабля Александр Чапаев, рискуя своей жизнью спасает экипаж, отправив его на землю в основном модуле. Сам Александр чудом остается жив и выходит на связь с ЦУП и с другом – куратором проекта и директором ЦУПа, который для спасения Чапаева идет на сделку с шоуменом. А сделка такая: ежедневная онлайн трансляция шоу «Марсианин». С этого момента начинает разворачиваться сюжет и на Земле, и на Марсе.

На Земле скотский спектакль, в которой каждый день онлайн передача с космонавтом, оказавшемся в одиночестве на Марсе, на грани жизни и смерти, возможного сумасшествия.
Вторая линия фильма происходит на Марсе. На планете аппараты фиксируют движение, которое появляется и исчезает, его не удается изучить. Это существо выглядит, как энергия: голубое свечение, молнии, разряды. Это что-то внедряется в космонавта через мучительные головные боли. Но это не страшные существа из американских ужастиков. А как будто космос входит в человека. Или человек становится частью космоса.
По-большому счету мы все Пришельцы. Человек приходит в этот мир и сам формирует реальность и на Марсе, и на Земле.... Какие мы, такая и действительность. - Но на Марсе я один, а на Земле нас слишком много и все так запуталось, говорит Чапаев.

Финал у картины красивый: человек растворяется, как светлая точка уходит в небо, где таких точек миллиарды. Откуда пришли туда и уйдем, главное не оскотиниться.
Приятного просмотра, рекомендую.
10 ноября 2018, 14:31 Ответить
valentinoff2004 11 ноября 2018, 21:05
Оценка
С детства любил фантастические советские фильмы. Всегда нравилось, как наши режиссеры стараются показать будущее или свое видение неизведанного. Вспомнить тот же старый Солярис. Мне понравилась идея фильма, понравились эффекты. В ожиданиях было, что фильм будет более похож на драму со слезами, но нет.
11 ноября 2018, 21:05 Ответить
Андрей Русанов 14 ноября 2018, 23:40
Оценка
После этого фильма с женой разосрался в пух и прах, потому что злой был за потраченные в пустую деньги и время, такой бредятины я еще не видел. Мамадорогая..
14 ноября 2018, 23:40 Ответить
Евгений Алексеев 28 января 2020, 10:08
Оценка
Скептически отношусь к российским лентам, но почему всё-таки стоит хоть раз посмотреть этот фильм. Во-первых, в фильме поднимается большое количество социальных проблем (спойлерить не буду, кто смотрел, тот поймёт). Во-вторых, уровень спецэффектов приятно удивляет, особенно в конце фильма. Да, в сюжете не всё так гладко, но это абсолютно новый уровень нашего кино.
28 января 2020, 10:08 Ответить
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