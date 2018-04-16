Наша рецензия

Что наша жизнь? – Игра! Точнее, реалити-шоу. И важнее ТВ-программ, конечно же, нет ничего. Поэтому, когда телевизионщики пришли в ЦУП (центр управления полетами) и выгнали сотрудников с их насиженных мест, те поворчали немного, но подчинились. Так в эфире появилось новое шоу – «Марсианин». В нем космонавт, застрявший в одиночестве на Красной планете, три раза в день рассказывал землянам о своём марсианском житье-бытье. И это – увы! – была вовсе не выдумка…