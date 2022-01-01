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Игорь Огурцов

Igor Ogurtsov
Игорь Огурцов
Игорь Огурцов Igor Ogurtsov
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Дата рождения
3 ноября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Калининец, Россия
Рост
182 см
Биография Игоря Огурцова

Родился 3 ноября 1992 года. Калининец, Россия.

Фильмография Игоря Огурцова
Пришелец
Пришелец
фантастика 2018, Россия
5.0
Последнее лето
Последнее лето
драма 2013, Россия
5.0
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